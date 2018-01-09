Sem problemas com concorrência, David destaca briga boa no Vitória

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vitória, o volante David, que tem passagens pelo futebol carioca e pelo Rio Branco, onde conquistou a Copa Espírito Santo de 2016, analisou a disputa por uma vaga na equipe titular do Alvianil. Com quatro volantes à disposição e apenas duas vagas, Wagner Nascimento terá de quebrar a cabeça para montar o setor. Além de David, Ramon aparece com um pouco de experiência. Além deles, os jovens Lucas Valim e Brian, mais jovens e fortes fisicamente, lutam por um lugar ao sol na Águia Azul.

David, volante do Vitória Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC

"Eu e o Ramon somos mais experientes e o Valim e o Brian são mais novos, mas com muita qualidade, muita força. E quem tem a ganhar com isso é o Vitória e o Wagner Nascimento. A escolha que ele fizer vai estar bem feita. É uma disputa saudável, né. Aqui nós temos um ambiente bem família, com os jogadores se respeitando muito e como eu já disse, só quem tem a ganhar com isso é o Vitória. "

David também comentou sobre os adversários que o Vitória encontrará no Campeonato Capixaba 2018. O jogador contou que espera uma competição bastante equilibrada e elegeu Serra, Espírito Santo, Atlético Itapemirim e Desportiva como favoritos ao título. O volante explicou que a equipe Alvianil corre por fora na disputa do Capixabão.