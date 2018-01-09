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Alvianil

Sem problemas com concorrência, David destaca briga boa no Vitória

Volante elogia parceria com amigos de clube. 'Problema' fica nas mãos de Wagner Nascimento. Alvianil estreia no Capixaba no dia 20 deste mês diante do Doze
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 14:45

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 14:45

Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vitória, o volante David, que tem passagens pelo futebol carioca e pelo Rio Branco, onde conquistou a Copa Espírito Santo de 2016, analisou a disputa por uma vaga na equipe titular do Alvianil. Com quatro volantes à disposição e apenas duas vagas, Wagner Nascimento terá de quebrar a cabeça para montar o setor. Além de David, Ramon aparece com um pouco de experiência. Além deles, os jovens Lucas Valim e Brian, mais jovens e fortes fisicamente, lutam por um lugar ao sol na Águia Azul.
David, volante do Vitória Crédito: Wagner Chaló/Vitória FC
"Eu e o Ramon somos mais experientes e o Valim e o Brian são mais novos, mas com muita qualidade, muita força. E quem tem a ganhar com isso é o Vitória e o Wagner Nascimento. A escolha que ele fizer vai estar bem feita. É uma disputa saudável, né. Aqui nós temos um ambiente bem família, com os jogadores se respeitando muito e como eu já disse, só quem tem a ganhar com isso é o Vitória. "
David também comentou sobre os adversários que o Vitória encontrará no Campeonato Capixaba 2018. O jogador contou que espera uma competição bastante equilibrada e elegeu Serra, Espírito Santo, Atlético Itapemirim e Desportiva como favoritos ao título. O volante explicou que a equipe Alvianil corre por fora na disputa do Capixabão.
"As equipes estão se reforçando cada vez mais. E pelo que estamos vendo, esse Campeonato Capixaba vai ser muito equilibrado, com grandes jogadores, grandes equipes e com certeza tem tudo para ser um Capixabão muito forte e muito equilibrado. A gente vê que o Serra vem fazendo muitas contratações; o Espírito Santo e o Atlético Itapemirim, que têm o calendário cheio, vêm forte também e a própria Desportiva também forte. Eu coloco o Vitória correndo por fora, fazendo o nosso trabalho no dia a dia e com muita humildade. Vamos deixar o favoritismo pra eles e vamos fazer nosso trabalho com muita humildade."

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