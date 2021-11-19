Sem prazo para retorno, Luan, do São Paulo, continua transição física

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (19), começando a preparação para enfrentar o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), ás 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo divulgado pela SPFCTV, o volante Luan, que se recupera de uma avulsão tendínea de adutor na coxa esquerda, continua realizando uma transição física com bola. Nas imagens, era possível ver o camisa 13 como uma espécie de 'coringa' em uma atividade no campo reduzido.