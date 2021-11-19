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futebol

Sem prazo para retorno, Luan, do São Paulo, continua transição física

Volante, que se lesionou antes da estreia de Rogério Ceni no Tricolor, realizou mais um dia de trabalhos físicos com bola. Camisa 13 segue sem uma data para voltar ao time...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 16:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 16:00

O São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (19), começando a preparação para enfrentar o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), ás 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Em vídeo divulgado pela SPFCTV, o volante Luan, que se recupera de uma avulsão tendínea de adutor na coxa esquerda, continua realizando uma transição física com bola. Nas imagens, era possível ver o camisa 13 como uma espécie de 'coringa' em uma atividade no campo reduzido.
O volante se lesionou no dia 13 de outubro, no primeiro treino de Rogério Ceni em sua segunda passagem pelo São Paulo, durante as atividades realizadas no estádio do Morumbi. Já são sete partidas sem atuar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Nesta temporada, Luan soma 40 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e somente cinco derrotas, com três gols marcados.
Crédito: LuancontinuatransiçãofísicanoSãoPaulo(Foto:CapturadeTela/SPFCTV

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