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Sem poder atuar em Porto Alegre, Grêmio usará CT em Eldorado do Sul no Gauchão

Clube conseguiu liberação da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para utilizar o Centro de Treinamento Hélio Dourado para jogar como mandante...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 18:53

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 18:53

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Como a Prefeitura de Porto Alegre segue não autorizando as partidas de futebol na cidade em razão da curva ascendente da pandemia do novo coronavírus, o Grêmio conseguiu encontrar uma solução para mandar seus jogos diferente da cidade de Caxias do Sul.
Isso porque o clube solicitou a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) que o Centro de Treinamento Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul, fosse a casa do Tricolor na sequência do Campeonato Gaúcho.
Nesse sexta-feira (24), representantes da entidade que rege o futebol no estado fizeram as respectivas vistorias nas instalações do clube e autorizaram a realização já do próximo jogo como mandante do Grêmio no local. Algo que ocorrerá no próximo domingo (26) diante do Ypiranga às 11h (horário de Brasília).
Na questão logística, a possibilidade de atuar em Eldorado do Sul se torna bem mais viável para reduzir o desgaste do plantel dirigido por Renato Portaluppi. Isso porque, enquanto o município onde está o CT Hélio Dourado é considerado da Região Metropolitana de POA, a distância da capital gaúcha para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, é de quase 130 quilômetros.

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