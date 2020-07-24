Sem poder atuar em Porto Alegre, Grêmio usará CT em Eldorado do Sul no Gauchão

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Como a Prefeitura de Porto Alegre segue não autorizando as partidas de futebol na cidade em razão da curva ascendente da pandemia do novo coronavírus, o Grêmio conseguiu encontrar uma solução para mandar seus jogos diferente da cidade de Caxias do Sul.

Isso porque o clube solicitou a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) que o Centro de Treinamento Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul, fosse a casa do Tricolor na sequência do Campeonato Gaúcho.

Nesse sexta-feira (24), representantes da entidade que rege o futebol no estado fizeram as respectivas vistorias nas instalações do clube e autorizaram a realização já do próximo jogo como mandante do Grêmio no local. Algo que ocorrerá no próximo domingo (26) diante do Ypiranga às 11h (horário de Brasília).