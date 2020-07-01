Sem poder atuar em Florianópolis, Figueirense deve mandar jogos em Brusque

Crédito: Divulgação/Carlos Renaux

Caso a situação referente a impossibilidade de realizar partidas do Campeonato Catarinense na cidade de Florianópolis persista, o Figueirense já sabe onde será mandante na retomada das competições: na cidade de Brusque, mais precisamente no estádio Augusto Bauer.

A confirmação de que o local fará o papel de casa para o Furacão do Estreito foi confirmada pelo presidente do clube, Norton Boppré, para a 'Rádio Figueira'. Agregando que estudos em outras regiões foram feitos, mas a decisão acabou sendo pelo estádio de propriedade do Carlos Renaux, porém bastante utilizado pelo Brusque.

- Fizemos estudos e análises, desde Palhoça, São José, Brusque e Tubarão. Atualmente, caso o Figueirense não possa jogar em Florianópolis, o local mais indicado é o estádio próprio do Carlos Renaux, em Brusque.

Apesar do clube ter se cercado em caso negativo, ainda existe a crença (baseada em movimentações não muito detalhadas pelo dirigente) de que a proibição de atuar em Floripa será "derrubada" e não haverá a necessidade de ser anfitrião na cidade que fica a pouco menos de 130 quilômetros da capital.

- Há uma confiança de que os nossos jogos, especialmente esse de volta contra o Juventus, aconteça em Florianópolis. O presidente da Federação, Rubens Angelotti, está confiante. Os últimos encaminhamentos da Prefeitura sinalizam para isso.