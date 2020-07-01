Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem poder atuar em Florianópolis, Figueirense deve mandar jogos em Brusque

Apesar de confiança do clube em liberação da capital para a realização de partidas do estadual, casa escolhida por ora foi o estádio Augusto Bauer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 15:48

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação/Carlos Renaux
Caso a situação referente a impossibilidade de realizar partidas do Campeonato Catarinense na cidade de Florianópolis persista, o Figueirense já sabe onde será mandante na retomada das competições: na cidade de Brusque, mais precisamente no estádio Augusto Bauer.
A confirmação de que o local fará o papel de casa para o Furacão do Estreito foi confirmada pelo presidente do clube, Norton Boppré, para a 'Rádio Figueira'. Agregando que estudos em outras regiões foram feitos, mas a decisão acabou sendo pelo estádio de propriedade do Carlos Renaux, porém bastante utilizado pelo Brusque.
- Fizemos estudos e análises, desde Palhoça, São José, Brusque e Tubarão. Atualmente, caso o Figueirense não possa jogar em Florianópolis, o local mais indicado é o estádio próprio do Carlos Renaux, em Brusque.
Apesar do clube ter se cercado em caso negativo, ainda existe a crença (baseada em movimentações não muito detalhadas pelo dirigente) de que a proibição de atuar em Floripa será "derrubada" e não haverá a necessidade de ser anfitrião na cidade que fica a pouco menos de 130 quilômetros da capital.
- Há uma confiança de que os nossos jogos, especialmente esse de volta contra o Juventus, aconteça em Florianópolis. O presidente da Federação, Rubens Angelotti, está confiante. Os últimos encaminhamentos da Prefeitura sinalizam para isso.
A retomada do futebol para o Figueirense está marcada para o dia 9 de julho pelo confronto de ida nas quartas de final do Catarinense diante do Juventus-SC em Jaraguá do Sul.E MAIS:Vitor Caetano se inspira em 'escola de goleiros' para brilhar no clubeEverton Santos sonha com títulos no FigueirenseCampeonato Catarinense será retomado no dia 8 de julho E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados