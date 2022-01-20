Sem perspectiva de aproveitamento no Vitória, Alisson Farias segue no mercado

Segundo informações apuradas pelo Futebol Latino, o futuro de Alisson Farias deve ser definido nos próximos dias. O atacante tem vínculo com o Vitória até o meio de 2022, mas está negociando sua transferência para outro clube. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última temporada, Alisson fez somente nove partidas no Nego antes de ser emprestado, no segundo semestre, para o CRB onde chegou a ser peça destacada da equipe. Atuando em várias posições no setor ofensivo, ele disputou 19 partidas na campanha que brigou pelo retorno a elite nacional via Série B do Brasileirão até a última rodada.