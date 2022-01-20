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Sem perspectiva de aproveitamento no Vitória, Alisson Farias segue no mercado

Na temporada passada, o jogador foi emprestado ao CRB no segundo semestre...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 16:51

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:51

Segundo informações apuradas pelo Futebol Latino, o futuro de Alisson Farias deve ser definido nos próximos dias. O atacante tem vínculo com o Vitória até o meio de 2022, mas está negociando sua transferência para outro clube. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa última temporada, Alisson fez somente nove partidas no Nego antes de ser emprestado, no segundo semestre, para o CRB onde chegou a ser peça destacada da equipe. Atuando em várias posições no setor ofensivo, ele disputou 19 partidas na campanha que brigou pelo retorno a elite nacional via Série B do Brasileirão até a última rodada.
Alguns clubes já manifestaram interesse no jogador, que mantém conversas com equipes do Nordeste e Sudeste que desejam reforçar os elencos para a disputa dos estaduais. O Mirassol, aliás, chegou a ser apontado como destino certo para o avante, mas as tratativas não se traduziram na efetivação do acerto.
Enquanto não define seu novo clube, Alisson permanece em Salvador, seguindo cronograma de pré-temporada, realizando treinos diários no CT do Vitória.
Crédito: DouglasAraújo/CRB

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