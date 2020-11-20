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Sem perder na La Liga, Atlético de Madrid recebe o Barcelona em jogo especial para Lionel Messi

Argentino pode fazer seu jogo de número 800 com a camisa do clube catalão, que ocupa a oitava colocação. Por outro lado, equipe de Simeone briga pela liderança da competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 15:30

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:30

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Em grande fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid terá uma dura missão pela frente. Jogando em casa, a equipe de Simeone enfrenta o Barcelona, neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília).
O clube catalão ocupa a oitava colocação na La Liga, com 11 pontos e dois jogos a menos. A fase, porém, não é boa. O clube catalão venceu apenas uma das últimas cinco partidas, mas conta com um jogo especial para Lionel Messi. Caso entre em campo, fará sua partida de número 800 com a camisa do Barça.Para a partida, o Barça terá a volta de Coutinho, que estará disponível para ser utilizado por Ronald Koeman. O brasileiro volta e está relacionado para o jogo.
A equipe de Simeone, por outro lado, vive um grande momento no Campeonato Espanhol. Em sete partidas, soma cinco vitórias e dois empates. Ainda não sabe o que é perder pela competição nesta temporada.
Em grande fase, João Félix é o principal destaque do Atlético de Madrid na temporada. O português foi elogiado por Simeone, que afirmou entusiasmo com as grandes atuações do jovem.

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