Sem perder na La Liga, Atlético de Madrid recebe o Barcelona em jogo especial para Lionel Messi

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Em grande fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid terá uma dura missão pela frente. Jogando em casa, a equipe de Simeone enfrenta o Barcelona, neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília).

O clube catalão ocupa a oitava colocação na La Liga, com 11 pontos e dois jogos a menos. A fase, porém, não é boa. O clube catalão venceu apenas uma das últimas cinco partidas, mas conta com um jogo especial para Lionel Messi. Caso entre em campo, fará sua partida de número 800 com a camisa do Barça.Para a partida, o Barça terá a volta de Coutinho, que estará disponível para ser utilizado por Ronald Koeman. O brasileiro volta e está relacionado para o jogo.

A equipe de Simeone, por outro lado, vive um grande momento no Campeonato Espanhol. Em sete partidas, soma cinco vitórias e dois empates. Ainda não sabe o que é perder pela competição nesta temporada.