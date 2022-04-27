Sem paradas, São Paulo viajará direto à Cochabamba pela Copa Sul-Americana

O São Paulo viajará nesta quarta-feira (27) para enfrentar o Jorge Wilstermann em Cochabamba, na Bolívia, pela Copa Sul-Americana. A equipe irá direto para cidade, sem realizar nenhuma parada a mais no país. GALERIA> Veja quais são os 15 maiores públicos do Brasilerão 2022TABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosCochabamba é uma cidade localizada na região central do país e conta com uma altitude de 2.500 metros. Mesmo que seja um fator que pode complicar a situação do Tricolor paulista, ainda é menos pior quando comparado com outras regiões da Bolívia. Por este motivo, o elenco seguirá direto para a cidade onde acontecerá o confronto, sem realizar nenhuma outra parada em algum local mais próximo ao nível do mar.

Na partida de estreia do São Paulo na competição, contra o Ayacucho, a expectativa era que a equipe viajaria à Lima e depois seguiria para Cusco, onde seria o jogo. Porém, devido a problemas logísticos, a Conmebol alterou o local da partida e ela foi disputada em Lima.

Geralmente, quando alguns times jogam na cidade de La Paz, na Bolívia, localizada a 3600m do nível do mar, os clubes brasileiros costumam se hospedar em Santa Cruz de La Sierra, que fica a 400 metros do nível do mar, na véspera. O regulamento da Copa Sul-Americana afirma que equipes visitantes devem chegar à cidade do jogo ou em um raio de 100 km, pelo menos, um dia antes. Há exceção somente quando se trata de lugares com altitude, como foi o caso do São Paulo.

O Tricolor paulista joga na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.