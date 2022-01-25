Sem papas na língua, Balotelli celebra volta à seleção italiana: 'Anormal era não estar lá'

Principal novidade na lista anunciada pelo técnico Roberto Mancini para um período de treinos da seleção italiana, o atacante Mario Balotelli mostrou que ainda continua com a personalidade forte. O jogador de 31 anos, que não atua pela Azzurri desde 2018, celebrou a convocação e não se mostrou surpreso.- Estou bem e em boa fase. Com 31 anos, jogar pela seleção deveria ser normal. O anormal era não estar lá. Eu estou bem na Turquia. Estou num bom momento - afirmou Balotelli ao site "Bresciaingol".