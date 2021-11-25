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futebol

Sem Pablo, São Paulo se reapresenta após o empate contra o Athletico-PR

Atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida com os paranaenses. Com inchaço e dores, camisa nove realizou trabalhos no REFFIS...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 19:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 19:59
O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (25), após o empate sem gols contra o Athletico-PR. A equipe agora se prepara para encarar o Sport, neste sábado (25), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Pablo foi desfalque no treinamento. Ele sofreu um entorse no joelho esquerdo durante a partida com os paranaenses e foi submetido a exames que não diagnosticaram lesão grave.
Com inchaço e dores no local, o camisa 9 ficou em tratamento no REFFIS e será reavaliado pelo departamento médico. Os titulares fizeram exercícios regenerativos, enquanto o restante do elenco treinou no gramado com o técnico Rogério Ceni.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Nesta sexta-feira (26), o Tricolor realizará o último treino antes de enfrentar o Sport. Com 42 pontos, o São Paulo está no 14º lugar e busca se distanciar da zona de rebaixamento.
Crédito: PablosofreuumaentorsenojoelhoefeztratamentonoREFFIS(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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