Sem Pablo, Carneiro pode ganhar chance como titular do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá novidades no ataque para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, em Porto Alegre. Com Pablo suspenso por três cartões amarelos, o técnico Marcos Vizolli terá que mudar o parceiro de Luciano.

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Quem pode aproveitar a chance é o uruguaio Gonzalo Carneiro, que foi o escolhido no empate por 1 a 1 contra o Ceará. O jogador entrou bem e participou do gol do Tricolor aos 51 minutos do segundo tempo.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIROCarneiro tem oito jogos pelo São Paulo no Brasileirão, com um gol marcado, na derrota para o Red Bull Bragantino por 4 a 2. Todas as partidas que ele jogou foi saindo do banco de reservas.

Após voltar da suspensão do doping por substância de cocaína, Carneiro passou a ser relacionado para as partidas, mas pouco era aproveitado. Ele começou a ganhar sequência depois do jogo contra o Bragantino.A partir daí, entrou seguidamente contra Santos, Athletico e Internacional, todos ainda sob o comando de Fernando Diniz. Ao todo, o uruguaio tem 108 minutos jogados nesse Brasileirão. Já Pablo jogou 1262 minutos na competição e também tem um gol marcado, diante do Sport.