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futebol

Sem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha Berlin

Pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, Emre Can marcou o gol da vitória dos mandantes...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 18:36

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 18:36

Crédito: Lars Baron/AFP
Pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund saiu vitorioso diante do Hertha Berlin por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Emre Can, após bela jogada do time da casa.
O GOLAos 13 minutos do segundo tempo, Emre Can abriu o placar. Após bela jogada do Borussia Dortmund, Brandt escorou de cabeça para o meio-campista alemão chutar sem chances para Jarstein.
SEM OS DESTAQUESO Borussia Dortmund e o Hertha Berlin não contaram com seus principais jogadores. Do lado dos mandantes, Haaland está fora de combate por uma lesão. Pelo lado dos visitantes, Matheus Cunha também se encontra machucado e não participou da partida.
MELHOR EM CAMPOO time mandante fez uma partida mais segura e eficiente. Com mais posse de bola, finalizou mais ao gol e acertou mais vezes a baliza adversária.
MISSÃO DIFÍCIL, MAS NÃO IMPOSSÍVELCom a vitória, o Borussia Dortmund não deixou o Bayern de Munique abrir 10 pontos de vantagem. O líder da competição soma 70 pontos, enquanto o vice-líder tem 63. É uma missão muito difícil, mas matematicamente ainda dá para buscar a liderança.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 31ª rodada, o Borussia Dortmund viajará para enfrentar o Fortuna Dusseldorf no sábado, às 10h30 (Brasília). Enquanto isso, o Hertha Berlin receberá o Eintracht Frankfurt no mesmo dia e horário.E MAIS:Pedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornalÍdolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no HortoTécnico da Holanda revela que recebeu proposta do BarcelonaBarcelona colocará Dembélé na lista de transferênciaBorussia Dortmund pensa em Ferran Torres caso perca Jadon Sancho E MAIS:

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