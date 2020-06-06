Sem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha Berlin

Crédito: Lars Baron/AFP

Pela 30ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund saiu vitorioso diante do Hertha Berlin por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Emre Can, após bela jogada do time da casa.

O GOLAos 13 minutos do segundo tempo, Emre Can abriu o placar. Após bela jogada do Borussia Dortmund, Brandt escorou de cabeça para o meio-campista alemão chutar sem chances para Jarstein.

SEM OS DESTAQUESO Borussia Dortmund e o Hertha Berlin não contaram com seus principais jogadores. Do lado dos mandantes, Haaland está fora de combate por uma lesão. Pelo lado dos visitantes, Matheus Cunha também se encontra machucado e não participou da partida.

MELHOR EM CAMPOO time mandante fez uma partida mais segura e eficiente. Com mais posse de bola, finalizou mais ao gol e acertou mais vezes a baliza adversária.

MISSÃO DIFÍCIL, MAS NÃO IMPOSSÍVELCom a vitória, o Borussia Dortmund não deixou o Bayern de Munique abrir 10 pontos de vantagem. O líder da competição soma 70 pontos, enquanto o vice-líder tem 63. É uma missão muito difícil, mas matematicamente ainda dá para buscar a liderança.