Sem Neymar, PSG sofre virada e perde para o Nantes pelo Francês

Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebeu o Nantes pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida, que ocorreu no Parc des Princes, em Paris, terminou com vitória do Nantes por 2 a 1, com gols de Kolo Muani e Moses Simon, enquanto o PSG marcou com Draxler.
Durante a primeira etapa, o PSG foi predominante no ataque e, entre as suas nove finalizações, conseguiu acertar o gol em quatro oportunidades. Ainda assim, o gol saiu no final dos 45 minutos iniciais, quando Julian Draxler colocou a bola para dentro da rede.
EMPATEO Nantes apresenta uma proposta diferente da que o Paris Saint-Germain mostrava em campo. Com o time da capital atacando de forma forte, os visitantes se defenderam bem e souberam aproveitar a suas chances, e Kolo Muani empatou a partida desta forma.
VIRADAA efetividade do Nantes na segunda etapa era grande, e a equipe soube aproveitar os erros do Paris Saint-Germain para buscar o seu ataque e marcar novamente. Aos 26 minutos do segundo tempo, quem fez o gol da virada foi Moses Simon com assistência de Kolo Muani.
PSG DECEPCIONADurante todo o jogo, o PSG foi quem teve a posse de bola por mais tempo (74% contra 26% do Nantes), e também quem mais finalizou, mas a falta de efetividade da equipe foi grande, e o senso defensivo para impedir o adversário também ficou aquém do esperado.
SEQUÊNCIAO Paris Saint-Germain enfrenta o Lille pela Copa da França às 13:45h (de Brasília) desta quarta-feira. O Nantes enfrenta, às 11h (de Brasília) do próximo domingo, o Lorient em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Francês.