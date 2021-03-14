Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Neymar, PSG sofre virada e perde para o Nantes pelo Francês

Equipe do Paris Saint-Germain sai na frente do placar, mas não aguenta o ataque adversário e cede a virada ao Nantes...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebeu o Nantes pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida, que ocorreu no Parc des Princes, em Paris, terminou com vitória do Nantes por 2 a 1, com gols de Kolo Muani e Moses Simon, enquanto o PSG marcou com Draxler.
Veja a tabela do FrancêsPSG MARCADurante a primeira etapa, o PSG foi predominante no ataque e, entre as suas nove finalizações, conseguiu acertar o gol em quatro oportunidades. Ainda assim, o gol saiu no final dos 45 minutos iniciais, quando Julian Draxler colocou a bola para dentro da rede.
EMPATEO Nantes apresenta uma proposta diferente da que o Paris Saint-Germain mostrava em campo. Com o time da capital atacando de forma forte, os visitantes se defenderam bem e souberam aproveitar a suas chances, e Kolo Muani empatou a partida desta forma.
VIRADAA efetividade do Nantes na segunda etapa era grande, e a equipe soube aproveitar os erros do Paris Saint-Germain para buscar o seu ataque e marcar novamente. Aos 26 minutos do segundo tempo, quem fez o gol da virada foi Moses Simon com assistência de Kolo Muani.
PSG DECEPCIONADurante todo o jogo, o PSG foi quem teve a posse de bola por mais tempo (74% contra 26% do Nantes), e também quem mais finalizou, mas a falta de efetividade da equipe foi grande, e o senso defensivo para impedir o adversário também ficou aquém do esperado.
SEQUÊNCIAO Paris Saint-Germain enfrenta o Lille pela Copa da França às 13:45h (de Brasília) desta quarta-feira. O Nantes enfrenta, às 11h (de Brasília) do próximo domingo, o Lorient em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados