Sem Neymar, PSG sofre, mas vence a primeira no Campeonato Francês com gol de Draxler nos acréscimos

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Foi difícil, mas o Paris Saint-Germain conseguiu a primeira vitória da temporada no Campeonato Francês. Após perder as duas primeiras rodadas, o time de Neymar, que não contou o brasileiro que estava suspenso, venceu o Metz por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. O gol foi marcado pelo meia Julian Draxler, nos acréscimos da partida.

+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1O JOGOOs donos da casa foram melhores na partida, mas a bola teimava em não entrar. Ao todo, foram 20 finalizações contra apenas sete do time de Thomas Tuchel, que teve 72% de posse de bola. Icardi e Di María eram muito acionados, mas não convertiam as chances.

A SALVAÇÃOAos 48 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes, Di María foi na linha de fundo pela esquerda e cruzou para a área. Icardi tentou se jogar na bola, mas o goleiro Oukidja espalmou para o meio. O alemão Draxler, livre de marcação, só teve o trabalho de escorar para o gol vazio de cabeça.