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Sem Neymar, PSG sofre, mas vence a primeira no Campeonato Francês com gol de Draxler nos acréscimos

Time da capital francesa pressionou durante os 90 minutos, mas só conseguiu balançar as redes no apagar da luzes. Foi a primeira vitória do clube no campeonato nacional...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 18:14
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Foi difícil, mas o Paris Saint-Germain conseguiu a primeira vitória da temporada no Campeonato Francês. Após perder as duas primeiras rodadas, o time de Neymar, que não contou o brasileiro que estava suspenso, venceu o Metz por 1 a 0, no Parque dos Príncipes. O gol foi marcado pelo meia Julian Draxler, nos acréscimos da partida.
+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1O JOGOOs donos da casa foram melhores na partida, mas a bola teimava em não entrar. Ao todo, foram 20 finalizações contra apenas sete do time de Thomas Tuchel, que teve 72% de posse de bola. Icardi e Di María eram muito acionados, mas não convertiam as chances.
A SALVAÇÃOAos 48 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes, Di María foi na linha de fundo pela esquerda e cruzou para a área. Icardi tentou se jogar na bola, mas o goleiro Oukidja espalmou para o meio. O alemão Draxler, livre de marcação, só teve o trabalho de escorar para o gol vazio de cabeça.
PREOCUPAÇÃOThomas Tuchel terá com o que se preocupar. Aos 18 minutos da etapa final, o lateral-esquerdo Bernat entrou no lugar de Bakker. No fim do jogo, porém, o espanhol se lesionou e precisou sair de campo com ajuda dos médicos. Para piorar a situação, o PSG já havia realizado todas as substituições e os parisienses precisaram encerrar o jogo com nove em campo, já que Diallo foi expulso.

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