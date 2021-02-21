Sem Neymar, PSG perde para o Monaco em casa e cai para o terceiro lugar no Campeonato Francês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Depois de três vitórias consecutivas no Campeonato Francês, o PSG voltou a perder neste domingo. O time da capital recebeu o Monaco, e a equipe do principado venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sofiane Diop e Maripán no Parque dos Príncipes.

+ Veja a tabela da Ligue 1Jogando fora de casa, o Monaco deixou o PSG ficar com a bola e tentou sair em rápidos contra-ataques desde o início da partida. E em uma das raras oportunidades que teve na etapa inicial, Aguilar recebeu cruzamento da esquerda e escorou para Sofiane Diop abrir o placar.

Na etapa final, o cenário se repetiu e o PSG continuou pressionando. Desfalcado de Neymar, que está lesionado, os parisienses tiveram dificuldade. Aos cinco minutos Maripán aproveitou erro da zaga e bateu no canto do goleiro Keylor Navas para fechar a conta no Parque dos Príncipes.

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