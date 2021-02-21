Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Neymar, PSG perde para o Monaco em casa e cai para o terceiro lugar no Campeonato Francês
futebol

Sem Neymar, PSG perde para o Monaco em casa e cai para o terceiro lugar no Campeonato Francês

Time do principado, que vive grande momento na competição nacional, não dá espaços aos parisienses e é letal ao chegar no gol defendido pelo costarriquenho Keylor Navas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 19:00

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 19:00

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Depois de três vitórias consecutivas no Campeonato Francês, o PSG voltou a perder neste domingo. O time da capital recebeu o Monaco, e a equipe do principado venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Sofiane Diop e Maripán no Parque dos Príncipes.
+ Veja a tabela da Ligue 1Jogando fora de casa, o Monaco deixou o PSG ficar com a bola e tentou sair em rápidos contra-ataques desde o início da partida. E em uma das raras oportunidades que teve na etapa inicial, Aguilar recebeu cruzamento da esquerda e escorou para Sofiane Diop abrir o placar.
Na etapa final, o cenário se repetiu e o PSG continuou pressionando. Desfalcado de Neymar, que está lesionado, os parisienses tiveram dificuldade. Aos cinco minutos Maripán aproveitou erro da zaga e bateu no canto do goleiro Keylor Navas para fechar a conta no Parque dos Príncipes.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Na próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG encara o Dijon, no sábado, fora de casa. O Monaco, por sua vez, tem compromisso com o Brest, no domingo, em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

monaco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados