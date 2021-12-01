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futebol

Sem Neymar, PSG fica no empate sem gols com o Nice no Parque dos Príncipes

Paris pressionou mas não conseguiu furar a defesa do Nice, que apostou nos contra-ataques em velocidade
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LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:00

O Paris Saint-Germain ficou no empate por 0 a 0 com o Nice no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês. Apesar do resultado, o PSG segue isolado na liderança da competição, enquanto o Nice fica na quarta colocação.> Veja a classificação do Campeonato Francês PRIMEIRO TEMPO RUIMA primeira etapa foi marcada por muitos erros na tomada de decisão e passes errados para ambas as equipes. O Nice apostou nos contra-ataques mas não teve sucesso, enquanto o Paris Saint-Germain tentou agredir o adversário mas foi parado pela boa atuação da defesa em campo. BOLA NÃO ENTRA!O Paris Saint-Germain voltou muito bem para o segundo tempo e criou boas oportunidades claras de gol. Di Maria desperdiçou uma grande jogada criada por Messi e Mbappé em que o deixou sozinho com o goleiro Benítez. Em seguida, Messi enfiou uma boa bola para Mbappe, que bateu para fora.
SEQUÊNCIAO Paris Saint-Germain volta a campo no sábado para enfrentar o Lens, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Já o Nice joga somente no domingo, contra o Strasbourg, também pelo Campeonato Francês.
Crédito: PSGficouapenasnoempateemcasacontraoNice,peloCampeonatoFrancês(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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