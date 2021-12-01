Sem Neymar, PSG fica no empate sem gols com o Nice no Parque dos Príncipes

O Paris Saint-Germain ficou no empate por 0 a 0 com o Nice no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Francês. Apesar do resultado, o PSG segue isolado na liderança da competição, enquanto o Nice fica na quarta colocação.> Veja a classificação do Campeonato Francês PRIMEIRO TEMPO RUIMA primeira etapa foi marcada por muitos erros na tomada de decisão e passes errados para ambas as equipes. O Nice apostou nos contra-ataques mas não teve sucesso, enquanto o Paris Saint-Germain tentou agredir o adversário mas foi parado pela boa atuação da defesa em campo. BOLA NÃO ENTRA!O Paris Saint-Germain voltou muito bem para o segundo tempo e criou boas oportunidades claras de gol. Di Maria desperdiçou uma grande jogada criada por Messi e Mbappé em que o deixou sozinho com o goleiro Benítez. Em seguida, Messi enfiou uma boa bola para Mbappe, que bateu para fora.