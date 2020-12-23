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futebol

Sem Neymar, PSG faz jogo tranquilo e goleia o Strasbourg no Francês

Time da capital francesa domina a partida, não encontra dificuldades e conquista mais três pontos no Campeonato Francês. Veja os outros resultados da última rodada de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 19:24

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 19:24

Crédito: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Em seu último jogo de 2020, o Paris Saint-Germain recebeu o Strasbourg nesta quarta-feira e, mesmo desfalcado de Neymar, o time da capital francesa venceu por 4 a 0. Os gols foram marcados por Pembele, Mbappé, Gueye e Moise Kean. Com o resultado, os parisienses chegaram aos 35 pontos.
+ Veja a tabela da Ligue 1Como esperado, os donos da casa dominaram a partida e abriram o placar aos 17 minutos. Após jogada pela esquerda, Di María recebeu dentro da área, finalizou e o ala Pembele aproveitou o rebote para fazer o primeiro gol do dia no Parque dos Príncipes.
Na etapa final o PSG não tirou o pé do acelerador e marcou mais três vezes. Mbappé recebeu de Di María e só precisou empurrar para o gol, Gueye acertou lindo chute de fora da área e, nos últimos minutos, Moise Kean aproveitou rebote para fechar a conta.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década
O Campeonato Francês será paralisado para as festas de fim de ano e só voltará no dia 6 de janeiro. O primeiro adversário do Paris Saint-Germain no ano de 2021 será o Saint-Étienne.
OUTROS JOGOS DO DIA​Rennes 1 x 0 MetzLens 2 x 1 Stade BrestoisBordeaux 1 x 3 ReimsNice 2 x 2 LorientNîmes 1 x 3 DijonLyon 3 x 0 NantesMonaco 2 x 2 Saint-Étienne​Montpellier 2 x 3 LilleAngers 2 x 1 Olympique de Marselha

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