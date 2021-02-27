Sem Neymar, Paris Saint-Germain goleia o Dijon pelo Francês e cola na liderança

Crédito: PSG goleou o Dijon neste sábado (Foto; Philippe DESMAZES / AFP

Neste sábado, o Dijon, lanterna do Campeonato Francês, recebeu o Paris Saint-Germain no Stade Gaston Gerard, em partida válida pela 27ª rodada da Ligue 1. Dentro de campo, o PSG aplicou uma goleada de 4 a 0 com dois gols de Mbappé, um de Moise Kean e um de Danilo Pereira.

Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARO primeiro gol do Paris Saint-Germain saiu logo no início da partida, aos seis minutos do primeiro tempo. Em jogada criada pelo lado esquerda, Diallo passou a bola para Moise Kean, que fez o corte e encontrou espaço para chutar e marcar.

PÊNALTINa frente do placar, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque, e foi em busca do seu segundo gol. Em chute da equipe da capital francesa, a bola foi na mão de Celina, do Dijon, e o pênalti foi assinalado. Na cobrança, Mbappé colocou a bola para dentro da rede.

GRANDE JOGADAO terceiro gol do Paris Saint-Germain saiu novamente aos seis minutos, mas da segunda etapa desta vez. A jogada foi bem trabalhada, com os jogadores formando tabelas e trocas de passe, até quando Rafinha achou Mbappé, que fez mais um gol.