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Sem Neymar, Paris Saint-Germain goleia o Dijon pelo Francês e cola na liderança

Com a vitória por 4 a 0 fora de casa, equipe do PSG fica um ponto atrás do Lille, líder do Francês com um jogo a menos...
LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 14:51

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 14:51

Crédito: PSG goleou o Dijon neste sábado (Foto; Philippe DESMAZES / AFP
Neste sábado, o Dijon, lanterna do Campeonato Francês, recebeu o Paris Saint-Germain no Stade Gaston Gerard, em partida válida pela 27ª rodada da Ligue 1. Dentro de campo, o PSG aplicou uma goleada de 4 a 0 com dois gols de Mbappé, um de Moise Kean e um de Danilo Pereira.
Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARO primeiro gol do Paris Saint-Germain saiu logo no início da partida, aos seis minutos do primeiro tempo. Em jogada criada pelo lado esquerda, Diallo passou a bola para Moise Kean, que fez o corte e encontrou espaço para chutar e marcar.
PÊNALTINa frente do placar, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque, e foi em busca do seu segundo gol. Em chute da equipe da capital francesa, a bola foi na mão de Celina, do Dijon, e o pênalti foi assinalado. Na cobrança, Mbappé colocou a bola para dentro da rede.
GRANDE JOGADAO terceiro gol do Paris Saint-Germain saiu novamente aos seis minutos, mas da segunda etapa desta vez. A jogada foi bem trabalhada, com os jogadores formando tabelas e trocas de passe, até quando Rafinha achou Mbappé, que fez mais um gol.
GOLEADA​Durante toda a partida, apenas a equipe do Paris Saint-Germain conseguiu atacar, com o Dijon sendo pouco efetivo neste âmbito. Para selar a goleada, Danilo Pereira marcou o quarto gol em cabeçada após cobrança de escanteio do PSG.​SEQUÊNCIAO Dijon enfrenta, às 15h (de Brasília) desta quarta-feira, o Stade Brestois, enquanto o Paris Saint-Germain entra em campo também na quarta-feira, mas às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Bordeaux. As duas partidas são válidas pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

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