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Sem Neymar, Paris Saint-Germain enfrenta o Metz buscando primeira vitória no Campeonato Francês

Atualmente na zona de rebaixamento com duas derrotas em dois jogos, parisienses encaram o Metz, que tem campanha idêntica no início de Campeonato Francês...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 14:39
Crédito: Franck Fife / AFP
Ainda sem vencer no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira buscando o primeiro triunfo na competição. Desfalcado de sua principal estrela, o brasileiro Neymar, os parisienses encaram o Metz, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1Expulso na última rodada, Neymar cumprirá suspensão automática na terceira rodada. No entanto, o craque pode ficar mais tempo de fora. Após acusar o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha, de racismo no último domingo, o camisa 10 agrediu o defensor espanhol com um soco e pode pegar até sete partidas de suspensão.
Antes do duelo desta quarta-feira, o técnico Thomas Tuchel se mostrou preocupado com a situação de Neymar e a possível punição ao camisa 10 pela agressão a Álvaro González.
- Não é uma coisa para o treinador. O clube vai se encarregar disso. Estou preocupado com a reunião do comitê disciplinar e as possíveis sanções. Temo que o contexto não seja levado em consideração. Sim, pessoalmente, estou preocupado - disse Tuchel.
PROVÁVEIS TIMESPSG: Navas; Kehrer, Kimpembe, Diallo e Bernat; Gueye, Verratti e Draxler; Sarabia, Di Maria e Icardi.
Metz: Oukidja; Centonze, Bronn, Fofana e Delaine; Maiga, Pajot e Angban; Boulaya, Diallo e Nguette.

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