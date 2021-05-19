Sem Neymar, Paris Saint-Germain bate o Monaco e conquista a Copa da França

Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Nesta quarta-feira, o Stade de France, em Paris, recebeu a final da Copa da França entre Monaco e Paris Saint-Germain. O título da competição ficou com o PSG, que venceu por 2 a 0, com gols marcados por Mauro Icardi e Kylian Mbappé.

Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARJá aos 19 minutos da primeira etapa, a equipe do Paris Saint-Germain conseguiu sair na frenta do placar na final. Kylian Mbappé viu a falha na zaga do Monaco e encontrou o atacante Mauro Icardi, que marcou o primeiro gol do confronto no Stade de France.

MONACO TENTAMesmo atrás do placar, o Monaco não abdicou de buscar o ataque em nenhum momento da partida, mas errou a mira do gol durante grande parte do jogo. Das doze finalizações em todo o confronto (o PSG teve apenas sete), uma foi defendida por Navas, enquanto as outras foram para fora ou travadas.

FECHOU A CONTAPerto do final do confronto, Mbappé mostrou-se como protagonista mais uma vez. O francês, que já havia perdido um gol que garantiria o título, recebeu a bola após grande jogada de Di María e, aos 36 minutos do segundo tempo, fez o segundo do PSG.

TÍTULOEm uma temporada complicada no Campeonato Francês, com o título sendo disputado até a última rodada com o Lille, o PSG vê a vitória contra o Monaco como algo essencial para encerrar 2020/2021. O título da Copa da França sem Neymar também pode levantar o moral do elenco.