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futebol

Sem Neymar, Paris Saint-Germain bate o Monaco e conquista a Copa da França

PSG conta com ótima atuação de Mbappé para vencer o Monaco por 2 a 0 na Copa da França e conquistar o título...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 18:17
Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Nesta quarta-feira, o Stade de France, em Paris, recebeu a final da Copa da França entre Monaco e Paris Saint-Germain. O título da competição ficou com o PSG, que venceu por 2 a 0, com gols marcados por Mauro Icardi e Kylian Mbappé.
Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARJá aos 19 minutos da primeira etapa, a equipe do Paris Saint-Germain conseguiu sair na frenta do placar na final. Kylian Mbappé viu a falha na zaga do Monaco e encontrou o atacante Mauro Icardi, que marcou o primeiro gol do confronto no Stade de France.
MONACO TENTAMesmo atrás do placar, o Monaco não abdicou de buscar o ataque em nenhum momento da partida, mas errou a mira do gol durante grande parte do jogo. Das doze finalizações em todo o confronto (o PSG teve apenas sete), uma foi defendida por Navas, enquanto as outras foram para fora ou travadas.
FECHOU A CONTAPerto do final do confronto, Mbappé mostrou-se como protagonista mais uma vez. O francês, que já havia perdido um gol que garantiria o título, recebeu a bola após grande jogada de Di María e, aos 36 minutos do segundo tempo, fez o segundo do PSG.
TÍTULOEm uma temporada complicada no Campeonato Francês, com o título sendo disputado até a última rodada com o Lille, o PSG vê a vitória contra o Monaco como algo essencial para encerrar 2020/2021. O título da Copa da França sem Neymar também pode levantar o moral do elenco.
SEQUÊNCIAA última rodada da Ligue 1 ocorre às 16h (de Brasília), deste domingo, e o Monaco entra em campo contra o Lens, enquanto o PSG atua contra o Brest.

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