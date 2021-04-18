Sem Neymar, Mbappé faz dois, Icardi marca nos acréscimos e PSG vence o Saint-Étienne pelo Francês

Kylian Mbappé brilhou e o Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne, em casa, por 3 a 2. O camisa 7 marcou duas vezes, mas a vitória veio com gol de Icardi. Bouanga e Hamouma descontaram.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
Quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 32 minutos do segundo tempo, Trauco cruzou na medida para Bouanga abrir o marcador no Parque dos Príncipes.Um minuto após sofrer o gol, o Paris Saint-Germain correu atrás e empatou. Herrera fez um belo lançamento para Mbappé, que dominou e tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual.
O fim de jogo foi agitado. Aos 42, o camisa 7 foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu. O PSG parecia que tinha encaminhado a vitória.
Nos acréscimos, porém, Hamouma marcou e deixou tudo igual. Era um empate com gosto amargo para o PSG.
Pouco depois de sofrer o gol, Di María tentou um gol olímpico, mas a bola ficou na trave. O argentino, porém, não desistiu. Fez bela jogada na ponta e cruzou para Icardi colocar o Paris na frente novamente e garantir os três pontos importantes na busca pelo título.