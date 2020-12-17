Sem Neymar, Fifa elege 'time perfeito' no The Best; veja a escalação

Na cerimônia do The Best, a Fifa elegeu a seleção ideal da temporada. O destaque foi para Neymar, que ficou de fora do "time perfeito". O único brasileiro presente é Alisson Becker, goleiro do Liverpool.Na seleção, chama a atenção a ausência de Manuel Neuer, que foi eleito como o melhor goleiro do mundo pela própria Fifa. No ataque, o trio é formado pelos jogadores que estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo: Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.