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futebol

Sem Neymar, Fifa elege 'time perfeito' no The Best; veja a escalação

Atacante não esteve na FIFPro, que contou com o ataque composto
por Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Alisson é o único brasileiro...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 16:12
Crédito: Divulgação/Fifa
Na cerimônia do The Best, a Fifa elegeu a seleção ideal da temporada. O destaque foi para Neymar, que ficou de fora do "time perfeito". O único brasileiro presente é Alisson Becker, goleiro do Liverpool.Na seleção, chama a atenção a ausência de Manuel Neuer, que foi eleito como o melhor goleiro do mundo pela própria Fifa. No ataque, o trio é formado pelos jogadores que estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo: Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.
Veja o time completo a seguir:
Goleiro: Alisson (Liverpool);Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);Meio-campistas: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern de Munique);Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Cristiano Ronaldo (Juventus).

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