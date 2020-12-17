Sem Neymar, Fifa elege 'time perfeito' no The Best; veja a escalação

Na cerimônia do The Best, a Fifa elegeu a seleção ideal da temporada. O destaque foi para Neymar, que ficou de fora do "time perfeito". O único brasileiro presente é Alisson Becker, goleiro do Liverpool.Na seleção, chama a atenção a ausência de Manuel Neuer, que foi eleito como o melhor goleiro do mundo pela própria Fifa. No ataque, o trio é formado pelos jogadores que estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo: Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski.
Veja o time completo a seguir:
Goleiro: Alisson (Liverpool);Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);Meio-campistas: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern de Munique);Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern de Munique) e Cristiano Ronaldo (Juventus).