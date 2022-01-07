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Sem Neymar, Fifa divulga os três finalistas do The Best com Messi Salah e Lewandowski

Messi, Lewandowski e Salah disputam o prêmio de melhor jogador do mundo de 2021. Vencedor será conhecido no próximo dia 17, em Zurique, na Suíça
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 12:14

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:14

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira (7), os três finalistas do prêmio "The Best de 2021", que vai eleger o melhor jogador de futebol do mundo no ano: Messi, que jogou por Barcelona e PSG, Lewandowski, do Bayern de Munique, e Salah, do Liverpool.
Futebol
Fifa The Best indica Messi, Lewa e Salah ao prêmio de melhor jogador do mundo Crédito: Divulgação/Fifa
Destes, o segundo é o atual detentor do troféu individual. Já o argentino ganhou, em dezembro, a "Bola de Ouro de 2021", entregue pela revista "France Football".
As premiações são rivais, mas geralmente premiam o mesmo atleta. Entre 2010 e 2015, elas se unificaram, mas se separaram em 2016. O prêmio da Fifa existe desde 1991.

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