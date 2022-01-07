Sem Neymar, Fifa divulga os três finalistas do The Best com Messi Salah e Lewandowski

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira (7), os três finalistas do prêmio "The Best de 2021", que vai eleger o melhor jogador de futebol do mundo no ano: Messi, que jogou por Barcelona e PSG, Lewandowski, do Bayern de Munique, e Salah, do Liverpool.
Destes, o segundo é o atual detentor do troféu individual. Já o argentino ganhou, em dezembro, a "Bola de Ouro de 2021", entregue pela revista "France Football".
As premiações são rivais, mas geralmente premiam o mesmo atleta. Entre 2010 e 2015, elas se unificaram, mas se separaram em 2016. O prêmio da Fifa existe desde 1991.