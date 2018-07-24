Sem Neymar, Fifa divulga 10 candidatos ao prêmio de melhor do mundo

Os 10 indicados a melhor do mundo Crédito: Divulgação/Fifa

A apagada Copa do Mundo de Neymar e uma lesão no meio da temporada tiraram Neymar da lista dos melhores do mundo. A Fifa divulgou nesta terça-feira os 10 indicados ao prêmio Fifa The Best e deixou de fora o brasileiro - que chegou a ser terceiro colocado em 2015 e 2017. Atual detentor do título, Cristiano Ronaldo está entre os candidatos e terá como rivais Messi, Modric, Mbappé, Griezmann, Varane, Salah, De Bruyne, Hazard e Kane.

Campeã do mundo, a França tem três jogadores entre os candidatos a levar o prêmio de melhor do mundo: Griezmann, Mbappé e Varane. A Bélgica, que ficou em terceiro lugar, conta com dois nomes - De Bryune e Hazard. A vice-campeã Croácia tem Modric como representante. Kane foi o único indicado da quarta colocada Inglaterra.

Neymar está fora da lista para a Bola de Ouro Crédito: Pedro Martins/MoWa Press

Dos 10 candidatos, apenas Cristiano Ronaldo, Messi e Salah não chegaram às semifinais do Mundial. Tricampeão europeu com o Real Madrid, artilheiro da Champions e autor de quatro gols na Copa, Cristiano Ronaldo é considerado um dos favoritos, enquanto o argentino chega menos cotado do que em outras oportunidades. Salah, visto como forte candidato por conduzir o Liverpool à final da Liga dos Campeões, perdeu força com a queda do Egito na fase de grupos na Rússia.

A lista foi elaborada com base nas atuações de 3 de julho de 2017 e 15 de julho de 2018, dia da final da Copa do Mundo. As indicações saíram de um painel formado por 13 ex-jogadores e treinadores, entre eles, três brasileiros: Kaká, Ronaldo e Carlos Alberto Parreira.

A votação agora está aberta para quatro grupos, todos com peso igual para o resultado final. Técnicos e capitães das seleções de países filiados à Fifa, um jornalista de cada uma dessas nações e os fãs registrados no site da entidade poderão escolher seus três preferidos em ordem dessa relação de 10. O primeiro ganha cinco pontos, o segundo, três, e o terceiro, um. Quem somar mais é o vencedor, a ser anunciado na festa de gala do dia 24 de setembro, em Londres.

Os indicados da Fifa para a prêmio de melhor jogador do mundo:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

De Bruyne (Bélgica/Manchester City)

Griezmann (França/Atlético de Madrid)

Hazard (Bélgica/Chelsea)

Kane (Inglaterra/Tottenham)

Mbappé (PSG/França)

Messi (Argentina/Barcelona)

Modric (Croácia/Real Madrid)

Salah (Egito/Liverpool)

Varane (França/Real Madrid)

Tite fora

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, não apareceu na lista dos indicados para o prêmio de melhor treinador da temporada 2017/18. E a Copa do Mundo, como esperado, teve grande peso para a seleção dos candidatos: cinco comandantes que se destacaram no torneio na Rússia apareceram entre os 11 treinadores selecionados pela entidade máxima do futebol mundial.

A relação - que teve um nome a mais do que o esperado - deu espaço às seleções que tiveram melhores campanhas no Mundial. Didier Deschamps, campeão com a França, e Zlatko Dalic, vice com a Croácia, foram indicados, assim como Roberto Martínez, da terceira colocada Bélgica, e Gareth Southgate, da quarta colocada Inglaterra. Stanislav Cherchesov, que chegou às quartas de final com a Rússia de forma inesperada, é o nome mais surpreendente entre os 11.

Apesar do peso da Copa na lista, os clubes tiveram maior espaço, com seis treinadores apontados como candidatos ao prêmio. Zinedine Zidane - que foi tricampeão europeu com o Real Madrid e é o atual detentor do troféu - disputará contra Jürgen Klopp, vice-campeão da Champions com o Liverpool; Diego Simeone, vencedor da Liga Europa com Atlético de Madrid; Pep Guardiola, campeão inglês com o Manchester City; Ernesto Valverde, vencedor do Espanhol com o Barcelona; e Massimiliano Allegri, que ganhou o Campeonato Italiano com a Juventus.

Marta na lista

A Fifa ainda divulgou nesta terça-feira as 10 finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Entre as selecionadas está Marta, vencedora do troféu por cinco vezes e indicada 14 vezes. Lieke Martens, que ganhou em 2017, não aparece entre as definidas.

Marta conquistou a Copa America com a seleção brasileira em abril Crédito: Lucas Figueiredo/CBF