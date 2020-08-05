Sem Neymar e outros titulares, PSG vence Sochaux em último amistoso antes da Champions

No último teste antes de enfrentar a Atalanta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSG venceu o Sochaux, da França, nesta quarta-feira, no Parque dos Príncipes, por 1 a 0. Poupando muitos jogadores, apenas o goleiro Keylor Navas atuou do time principal. O gol foi marcado por Choupo-Moting.O tento solitário da partida saiu ainda no começo do jogo, aos 14 minutos. O goleiro do Sochaux, Maxence Prévot, tentou sair jogando, mas tocou muito forte para o zagueiro Abdallah Ndour, que não conseguiu dominar. Choupo-Moting aproveitou a falha e balançou as redes.