Sem Neymar e Messi, PSG vence o Angers e pode garantir o título francês na próxima rodada

O título não veio nesta rodada, mas está bem perto. O Paris Saint-Germain visitou o Angers nesta quarta-feira, pelo Campeonato Francês, e o time de Mauricio Pochettino venceu os donos da casa por 3 a 0. Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos fizeram os gols no Estádio Jean Bouin.SEMPRE ELEGrande nome do Paris Saint-Germain na temporada, o atacante Kylian Mbappé abriu o caminho da vitória com um belo gol, aos 28 minutos do primeiro tempo. O camisa 7 arrancou em velocidade pelo meio e bateu forte de fora da área, de canhota, para balançar as redes.

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ZAGUEIRO ARTILHEIRONos acréscimos do primeiro tempo, o PSG marcou o segundo com o zagueiro Sergio Ramos. Di María levantou bola na medida para o meio da grande área e o espanhol subiu sozinho para desviar de cabeça no cantinho do goleiro Anthony Mandrea, do Angers.

BRILHO BRASILEIROO terceiro gol do PSG foi de Marquinhos, aos 31 do segundo tempo. Novamente com cruzamento de Di María, o capitão brasileiro apareceu livre na grande área para testar sem marcação e fechar a conta do time da capital francesa.

ESTRELAS DE FORAO Paris Saint-Germain não contou com duas de suas principais estrelas: Lionel Messi e Neymar. O argentino tem uma lesão no tendão de Aquiles e é dúvida para o próximo jogo. O brasileiro, por outro lado, estava suspenso e não deve ser problema na sequência.

PERTO DO TÍTULOCom a vitória, o PSG chegou aos 77 pontos e está muito perto de mais um título do Campeonato Francês. A confirmação só não veio nesta quarta por conta do triunfo do Olympique de Marselha sobre o Nantes. Na próxima rodada, os parisienses garantem o título com um empate.

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SEQUÊNCIA​Paris Saint-Germain e Angers voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Francês. O PSG encara o Lens em casa, enquanto o Angers tem compromisso com o Clermont, fora de casa.