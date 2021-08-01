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futebol

Sem Neymar e Mbappé, PSG perde para o Lille na Supercopa da França

Atuais campeões franceses bateram o Paris Saint-Germain na Supercopa e conquistaram o primeiro título da temporada...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 17:03
Crédito: EMMANUEL DUNAND / AFP
No confronto entre Lille, campeão do Campeonato Francês, e Paris Saint-Germain, vencedor da Copa da França, pela Supercopa da França, o título da competição foi para o Lille. Com gol marcado por Xeka na primeira etapa, a equipe dos 'Les Dogues' levantou a taça.
Veja a tabela do FrancêsGOLAÇONa primeira etapa, o Lille conseguiu achar boas oportunidades de ataque mesmo tendo a posse da bola na menor parte do tempo. Aos 45 minutos, o atacante Burak Yilmaz contribuiu com uma assistência para Xeka acertar um golaço.
SEM OBJETIVIDADEDurante todo o jogo, o Paris Saint-Germain foi soberano em relação ao tópico da posse de bola. Com um total de 71% no fim da partida contra 29% do Lille, o PSG não soube transformar este número em algo relevante no quesito do ataque.
SEM CRAQUESO Paris Saint-Germain entrou em campo completamente desfalcado, e não contou com os seus grandes craques, Mbappé e Neymar, muito menos com Sergio Ramos, nova contratação da equipe. Em campo, apenas Hakimi, ex-Inter de Milão e Wijnaldum, ex-Liverpool, jogou neste domingo.
TÍTULOO Lille, por sua vez, não se preocupou com a grande falta de craques ausentes do Paris Saint-Germain. A equipe soube segurar o ataque do PSG e manteve a sua vantagem durante toda a segunda etapa para faturar o título da Supercopa da França.

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