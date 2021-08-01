Sem Neymar e Mbappé, PSG perde para o Lille na Supercopa da França

Crédito: EMMANUEL DUNAND / AFP

No confronto entre Lille, campeão do Campeonato Francês, e Paris Saint-Germain, vencedor da Copa da França, pela Supercopa da França, o título da competição foi para o Lille. Com gol marcado por Xeka na primeira etapa, a equipe dos 'Les Dogues' levantou a taça.

Veja a tabela do FrancêsGOLAÇONa primeira etapa, o Lille conseguiu achar boas oportunidades de ataque mesmo tendo a posse da bola na menor parte do tempo. Aos 45 minutos, o atacante Burak Yilmaz contribuiu com uma assistência para Xeka acertar um golaço.

SEM OBJETIVIDADEDurante todo o jogo, o Paris Saint-Germain foi soberano em relação ao tópico da posse de bola. Com um total de 71% no fim da partida contra 29% do Lille, o PSG não soube transformar este número em algo relevante no quesito do ataque.

SEM CRAQUESO Paris Saint-Germain entrou em campo completamente desfalcado, e não contou com os seus grandes craques, Mbappé e Neymar, muito menos com Sergio Ramos, nova contratação da equipe. Em campo, apenas Hakimi, ex-Inter de Milão e Wijnaldum, ex-Liverpool, jogou neste domingo.