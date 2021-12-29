Sem modéstia, Lewandowski se coloca como melhor do mundo em 2021: 'Fiz tudo o que podia'

Algumas premiações de melhor jogador do mundo já foram divulgadas, como a 'Bola de Ouro', dada a Lionel Messi, e o 'Globe Soccer Awards', concedido a Kyllian Mbappé. Contudo, de acordo com Robert Lewandowski, em conversa na 'Expo Dubai', o atacante do Bayern de Munique, ele é o melhor jogador de 2021.

+ Jorge Jesus se despede do Benfica: 'Vim pensando que era a solução' - Escolho Lewandowski (como melhor de 2021). Houve muitas questões sobre a Bola de Ouro. No ano passado foi cancelada, quando ganhei tudo o que podia. Neste ano marquei 69 gols, também fiz tudo o que podia", disse o polonês, antes de complementar:

+ Liverpool peca nas finalizações, perde pênalti e é derrotado pelo desfalcado Leicester na Premier League

- Na Champions, lesionei-me e não pude jogar com o PSG, mas se estiver em frente ao espelho, olhando para o que fiz, sinto-me orgulhoso. Respeito os outros jogadores, que são grandes jogadores, mas é importante olhar para mim mesmo e sentir-me positivo - disse Lewandowski.