Sem Miranda, São Paulo contará com Arboleda no Majestoso; veja os números dele na temporada

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo terá novidades na zaga para enfrentar o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Além do desfalque de Miranda, suspenso, o Tricolor terá a volta de Arboleda. O zagueiro foi ausência na equipe nos últimos três jogos, nos empates contra Santos (1 a 1), Cuiabá (0 a 0) e Ceará (0 a 0). Ele esteve disputando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 com a seleção do Equador.

Nesta temporada, Arboleda disputou 30 jogos, com quatro gols marcados. Nessas 30 partidas, foram 17 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas com ele em campo. O jogador é o quarto zagueiro do elenco com mais minutos em campo, com 2.464 minutos. O defensor com mais minutagem é Léo, que possui 3.925.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Contra o Corinthians, Arboleda já disputou 13 jogos, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Quando o Majestoso é no Morumbi, o equatoriano nunca perdeu. Foram seis jogo, com três vitórias e três empates.