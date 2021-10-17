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Sem Miranda, São Paulo contará com Arboleda no Majestoso; veja os números dele na temporada

Equatoriano volta a estar à disposição do Tricolor após jogar as Eliminatórias da Copa do Mundo. Com ele em campo, clube do Morumbi perde apenas quatro vezes na temporada...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 07:00
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo terá novidades na zaga para enfrentar o Corinthians, na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Além do desfalque de Miranda, suspenso, o Tricolor terá a volta de Arboleda.  O zagueiro foi ausência na equipe nos últimos três jogos, nos empates contra Santos (1 a 1), Cuiabá (0 a 0) e Ceará (0 a 0). Ele esteve disputando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 com a seleção do Equador.
Nesta temporada, Arboleda disputou 30 jogos, com quatro gols marcados. Nessas 30 partidas, foram 17 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas com ele em campo. O jogador é o quarto zagueiro do elenco com mais minutos em campo, com 2.464 minutos. O defensor com mais minutagem é Léo, que possui 3.925.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Contra o Corinthians, Arboleda já disputou 13 jogos, com três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Quando o Majestoso é no Morumbi, o equatoriano nunca perdeu. Foram seis jogo, com três vitórias e três empates.
Vale lembrar que essa é a primeira experiência de Arboleda com Rogério Ceni. Em 2017, o defensor chegou no dia 26 de junho daquele ano, e Ceni foi demitido na semana seguinte, no dia 3 de julho. Sua estreia aconteceu no dia 9 de julho, diante do Santos, inclusive marcando gol.

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