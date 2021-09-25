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Sem Messi, Neymar faz bom jogo, dá assistência e PSG bate o Montpellier pelo Francês

Brasileiro faz grande partida, cria boas chances e dá bons passes, mas bola insiste em não entrar. Argentino, com lesão no joelho, ainda é dúvida para jogo contra o Manchester City...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 17:51
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
100% de aproveitamento. Neste sábado, o Paris Saint-Germain recebeu o Montpellier pela oitava rodada do Campeonato Francês e o time parisiense conquistou a oitava vitória no torneio. Sem Messi, com lesão no joelho, a equipe da capital venceu por 2 a 0, com gols de Gueye e Draxler.
GOLAÇOJogando em casa, o PSG, como era de se esperar, tomou a iniciativa da partida e abriu o placar logo aos 14 minutos. Depois de jogada pela direita, Di María entregou para Gueye na entrada da área, que limpou a marcação e soltou uma bomba sem chances para o goleiro Jonas Omlin, do Montpellier.
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PASSE DE NEYNo segundo tempo, o PSG criou boas chances, uma delas com Mbappé, que driblou o goleiro, mas bateu para fora, mas não estava conseguindo balançar as redes. Nos minutos finais, Draxler entrou e precisou de apenas um minuto em campo para balançar as redes. Com assistência de Neymar, o alemão definiu a vitória no Parque dos Príncipes.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Paris Saint-Germain chegou aos 24 pontos, com oito vitórias em oito partidas disputadas. Além dos 100% de aproveitamento, o time de Mauricio Pochettino é dono do melhor ataque de todo o Campeonato Francês, com 22 gols marcados até aqui.
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SEQUÊNCIAO PSG volta a campo pelo Campeonato Francês no dia 3 de outubro, quando encara o Rennes, fora de casa. Antes, porém, os parisienses têm compromisso com o Manchester City, pela Champions League. O Montpellier, por sua vez, volta a campo no próximo sábado, contra o Strasbourg.​

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