Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Messi e Neymar, PSG vence time da quarta divisão na Copa da França com hat-trick de Mbappé​
futebol

Sem Messi e Neymar, PSG vence time da quarta divisão na Copa da França com hat-trick de Mbappé​

Camisa 7 comanda goleada com três gols no segundo tempo e time de Maurcio Pochettino avança às oitavas de final do torneio. De cabeça, Kimpembe abriu o placar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 19:01

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 19:01

Triunfo tranquilo e vaga assegurada. Em sua primeira partida no ano de 2022, o Paris Saint-Germain entrou em campo nesta segunda-feira contra o Vannes, pela segunda rodada da Copa da França, e o time de Mauricio Pochettino venceu o adversário da quarta divisão por 4 a 0 no Stade de la Rabine. Kimpembe e Mbappé (três vezes) marcaram os gols do confronto.DE CABEÇAComo era de se esperar, o PSG mandou na partida desde o início diante de um adversário mais frágil. Apesar da diferença dos elencos, os parisienses só balançaram as redes aos 28 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Kimpembe. Nuno Mendes cobrou escanteio pela direita e o defensor apareceu sozinho para inaugurar o marcador de cabeça.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
HAT-TRICKNa etapa final, Kylian Mbappé fechou a vitória com três gols. Aos 14, o camisa 7 recebeu lançamento de Kimpembe, ganhou da marcação na velocidade e bateu na saída do goleiro para fazer o segundo. Aos 26, Verratti ganhou lance no meio e o atacante francês recebeu de Xavi Simons para bater forte de fora da área. Por último, aos 31, Mbappé tabelou com Ebimbe para fechar a conta.
ESTRELAS DE FORAPrincipais nomes do elenco do Paris Saint-Germain, os atacante Neymar e Messi não entraram em campo. O brasileiro se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, enquanto o argentino testou positivo para a Covid-19 durante a pausa para o fim de ano.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
SEQUÊNCIA​Classificado para as oitavas de final da Copa da França, o Paris Saint-Germain agora volta suas atenções para o Campeonato Francês. No próximo domingo, o time de Mauricio Pochettino encara o Lyon, fora de casa.
Crédito: MbappéassumiuresponsabilidadesemMessieNeymaremarcoutrêsgols(Foto:LOICVENANCE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados