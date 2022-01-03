Sem Messi e Neymar, PSG vence time da quarta divisão na Copa da França com hat-trick de Mbappé​

Triunfo tranquilo e vaga assegurada. Em sua primeira partida no ano de 2022, o Paris Saint-Germain entrou em campo nesta segunda-feira contra o Vannes, pela segunda rodada da Copa da França, e o time de Mauricio Pochettino venceu o adversário da quarta divisão por 4 a 0 no Stade de la Rabine. Kimpembe e Mbappé (três vezes) marcaram os gols do confronto.DE CABEÇAComo era de se esperar, o PSG mandou na partida desde o início diante de um adversário mais frágil. Apesar da diferença dos elencos, os parisienses só balançaram as redes aos 28 minutos do primeiro tempo, com o zagueiro Kimpembe. Nuno Mendes cobrou escanteio pela direita e o defensor apareceu sozinho para inaugurar o marcador de cabeça.

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HAT-TRICKNa etapa final, Kylian Mbappé fechou a vitória com três gols. Aos 14, o camisa 7 recebeu lançamento de Kimpembe, ganhou da marcação na velocidade e bateu na saída do goleiro para fazer o segundo. Aos 26, Verratti ganhou lance no meio e o atacante francês recebeu de Xavi Simons para bater forte de fora da área. Por último, aos 31, Mbappé tabelou com Ebimbe para fechar a conta.

ESTRELAS DE FORAPrincipais nomes do elenco do Paris Saint-Germain, os atacante Neymar e Messi não entraram em campo. O brasileiro se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, enquanto o argentino testou positivo para a Covid-19 durante a pausa para o fim de ano.

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SEQUÊNCIA​Classificado para as oitavas de final da Copa da França, o Paris Saint-Germain agora volta suas atenções para o Campeonato Francês. No próximo domingo, o time de Mauricio Pochettino encara o Lyon, fora de casa.