Sem Messi e Neymar, Mbappé assume protagonismo e comanda vitória do PSG sobre o Strasbourg

Ainda sem Messi, Neymar e Sergio Ramos, o Paris Saint-Germain conseguiu uma vitória por 4 a 2 sobre o Strasbourg neste sábado. Em noite de grande atuação de Mbappé, que contribuiu com um gol e mais duas assistências, o PSG segurou a liderança provisória da Ligue 1.
Já no início da partida deste sábado, o Paris Saint-Germain conseguiu ir ao ataque para fazer o primeiro gol. Aos três minutos, um excelente cruzamento de Abdou Diallo encontrou Mauro Icardi, que recebeu para abrir o placar em Paris.
CRAQUEApesar do gol de Icardi, a noite seria de outro atacante do Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé. Aos 25 minutos, o francês recebeu de Draxler e contou com um desvio em seu chute para ampliar. Na sequência, os papéis inverteram-se, e Mbappé deu a assistência para o gol do alemão.
REAÇÃOAo voltar do intervalo com o 3 a 0 no placar, o Strasbourg não desistiu da partida, e foi atrás do resultado. Aos oito minutos, Gameiro descontou para os visitantes e, aos 19 minutos, foi a vez de Ajorque marcar o segundo da equipe que estava atrás do placar.
FECHOU A CONTAO Paris Saint-Germain enxergou a pressão que o Strasbourg passou a fazer durante a segunda etapa em busca do empate. A expulsão de Djiku, dos visitantes, atrapalhou a reação, e deu espaço para o PSG fechar a conta com um gol de Sarabia após assistência de Mbappé.
SEQUÊNCIAO PSG enfrenta o Brest às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira. O Strasbourg, por sua vez, atua contra Troyes no próximo domingo às 10h (de Brasília).