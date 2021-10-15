Sem Messi e Neymar, líder PSG sofre, mas vence o Angers e se reabilita no Campeonato Francês

Sem poder contar com Neymar e Messi, que jogaram pelas respectivas seleções há menos de 24 horas, o PSG sofreu, mas bateu, de virada, o Angers por 2 a 1, em casa, em partida que abriu a 10ª rodada do Campeonato Francês. Assim, a responsabilidade caiu sob os pés de Icardi e Mbappé, que formaram a dupla de ataque. O francês deu uma assistência para Danilo Pereira e deixou o seu, de pênalti. Fulgini abriu o placar, aos 36 do primeiro tempo.

Além dos dois craques, outras estrelas que não jogaram pelo Paris Saint-Germain conta da Data-Fifa foram Di Maria, Navas (que também está machucado), Marquinhos e Paredes. O zagueiro Sergio Ramos, machucado, foi outra baixa. Com o resultado, o PSG se reabilitou e segue na liderança da competição, agora com 27 pontos e 9 vitórias em 10 jogos. Já o Angers é o quarto, com 16. Entre eles, aparecem Lens (18) e Nice (16), que têm jogos a menos: 9 e 8, respectivamente. O quinto é o Olympique de Marselha, que soma 14 pontos em 8 jogos. Na França, são três vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSO PSG volta a campo agora na próxima terça-feira, quando recebe o RB Leipzig pela Champions League. Na Ligue 1, o próximo compromisso é no dia 24, contra o Olympique, em Marselha. Ja o Angers vai visitar o Saint-Ettiene na próxima sexta-feira, dia 22.