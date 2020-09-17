Sem Messi e Cristiano Ronaldo, mas com Neymar: Uefa divulga lista de melhores jogadores da Champions

Crédito: Divulgação/Uefa

A Uefa divulgou a lista de concorrentes ao prêmio de melhores jogadores da Liga dos Campeões. A disputa será feita de acordo com cada posição. A confederação europeia anunciará os vencedores nas categorias de goleiro, defensor, meio-campista e atacante. Entre os nomes, Messi e Cristiano Ronaldo estão ausentes, mas Neymar ganhou uma vaga.O campeão Bayern de Munique é o time que tem mais jogadores indicados: são sete no total. PSG, Atlético de Madrid e Manchester City vêm logo em seguida.

GoleirosOs três goleiros que estão na disputa são: Keylor Navas, do Paris Saint-Germain; Manuel Neuer, do Bayern de Munique; e Jan Oblak; do Atlético de Madrid.

Defensores​Entre os defensores, todos são do Bayern de Munique: Joshua Kimmich, Alphonso Davies e David Alaba. Os melhores números ficam por conta do lateral-direito alemão.

Meio-campoOs meio-campistas contam com dois jogadores do Bayern: Thomas Muller e Thiago Alcântara. Além deles, Kevin de Bruyne, do Manchester City, também foi indicado.

AtaquePor último, o ataque teve dois jogadores do Paris Saint-Germain: Neymar Júnior e Kylian Mbappé. Porém, será difícil superarem Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Os vencedores de cada posição já foram definidos pelos técnicos dos 32 clubes que disputaram a fase de grupos e 55 jornalistas. O anúncio dos ganhadores será no dia 1º de outubro, dia do sorteio dos grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.