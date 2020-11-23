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futebol

Sem Messi, Barcelona enfrenta o Dínamo de Kiev pela Champions

Argentino será poupado por Ronald Koeman e nem viajou para a partida.
Clube catalão é o líder do Grupo G e venceu os três jogos que disputou...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 17:13

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:13

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Pela quarta rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona enfrenta o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília). Desgastado, Messi foi poupado e não viajou com a equipe.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESLíder do Grupo G, o Barcelona está 100% na competição e venceu todos os três jogos que disputou. O Dínamo de Kiev, por outro lado, é o terceiro colocado com apenas um ponto somado. Para continuar sonhando com uma classificação, precisa da vitória.
O Barcelona não contará com Messi e De Jong, que serão poupados e nem viajaram com a equipe. Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti e Busquets estão lesionados.
- A situação na Liga dos Campeões está confortável para nós. Messi e De Jong precisavam descansar. Amanhã é um jogo em que temos de aproveitar e dar um passo à frente nas ambições de nos classificarmos para a próxima fase. Olhando para o calendário dos próximos jogos, estou otimista de que no final do ano estaremos no topo da classificação - disse Koeman.

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