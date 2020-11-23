Sem Messi, Barcelona enfrenta o Dínamo de Kiev pela Champions

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Pela quarta rodada da Liga dos Campeões, o Barcelona enfrenta o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília). Desgastado, Messi foi poupado e não viajou com a equipe.

VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESLíder do Grupo G, o Barcelona está 100% na competição e venceu todos os três jogos que disputou. O Dínamo de Kiev, por outro lado, é o terceiro colocado com apenas um ponto somado. Para continuar sonhando com uma classificação, precisa da vitória.

O Barcelona não contará com Messi e De Jong, que serão poupados e nem viajaram com a equipe. Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti e Busquets estão lesionados.