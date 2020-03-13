Sem medo do coronavírus, Capixabão terá torcedores nos estádios

Torcida está liberada nos estádios capixabas neste fim de semana Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC

Tentando frear a disseminação do Covid-19, o novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma orientação no fim da manhã desta sexta-feira (13), que recomenda que os jogos dos campeonatos estaduais deste fim de semana fossem adiados ou acontecessem sem a presença de torcida, ou seja, com os portões fechados. Inicialmente a sugestão era para partidas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas várias federações pelo país acataram a medida.

Porém, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), até o momento, não vê motivo para que os jogos da última rodada da 1ª fase do Campeonato Capixaba 2020 e da 3ª rodada da Série B não tenham a presença de torcedores nas arquibancadas. Questionado pela reportagem, o presidente da FES, Gustavo Vieira, afirmou que não recebeu nenhuma sinalização da Secretaria de Estado de Saúde sobre o assunto e pelo pouco número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, a entidade vai avaliar o dia a dia do contágio da doença no país e no Estado para determinar ou não um novo caminho a seguir.

"À princípio, até segunda ordem, se não mudar o cenário nas próximas horas, é de permanência da rodada dentro da sua normalidade, com presença de público. Os estados que adotaram a medida foi por orientação do Governo Federal e dos governos dos estados e municípios. Eu acredito que aqui no Espírito Santo não tem um número de casos que justifique. A gente segue as orientações dos órgãos de saúde tanto federal quanto estadual. Então não temos o que fazer em relação a isso a não ser aguardar, porque todo dia é um cenário diferente", afirmou o dirigente.

A reportagem também entrou em contato com os quatro presidentes dos clubes que serão mandantes nas partidas do fim de semana no Espírito Santo (São Mateus, Linhares, Rio Branco VN e Serra) e todos afirmaram não terem recebido qualquer comunicado da Federação a respeito e seguirão suas rotinas normalmente.