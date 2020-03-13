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Futebol

Sem medo do coronavírus, Capixabão terá torcedores nos estádios

Diferente de vários outros estados do país, Federação de Futebol do ES vai manter os jogos, que não serão adiados ou disputados com portões fechados por causa do Covid-19. Partidas da Série B também seguem a rotina normal

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:29
Torcida está liberada nos estádios capixabas neste fim de semana Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
Tentando frear a disseminação do Covid-19, o novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma orientação no fim da manhã desta sexta-feira (13), que recomenda que os jogos dos campeonatos estaduais deste fim de semana fossem adiados ou acontecessem sem a presença de torcida, ou seja, com os portões fechados. Inicialmente a sugestão era para partidas nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas várias federações pelo país acataram a medida. 
Porém, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), até o momento, não vê motivo para que os jogos da última rodada da 1ª fase do Campeonato Capixaba 2020 e da 3ª rodada da Série B não tenham a presença de torcedores nas arquibancadas. Questionado pela reportagem, o presidente da FES, Gustavo Vieira, afirmou que não recebeu nenhuma sinalização da Secretaria de Estado de Saúde sobre o assunto e pelo pouco número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo, a entidade vai avaliar o dia a dia do contágio da doença no país e no Estado para determinar ou não um novo caminho a seguir. 

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"À princípio, até segunda ordem, se não mudar o cenário nas próximas horas, é de permanência da rodada dentro da sua normalidade, com presença de público. Os estados que adotaram a medida foi por orientação do Governo Federal e dos governos dos estados e municípios. Eu acredito que aqui no Espírito Santo não tem um número de casos que justifique. A gente segue as orientações dos órgãos de saúde tanto federal quanto estadual. Então não temos o que fazer em relação a isso a não ser aguardar, porque todo dia é um cenário diferente", afirmou o dirigente. 
A reportagem também entrou em contato com os quatro presidentes dos clubes que serão mandantes nas partidas do fim de semana no Espírito Santo (São Mateus, Linhares, Rio Branco VN e Serra) e todos afirmaram não terem recebido qualquer comunicado da Federação a respeito e seguirão suas rotinas normalmente. 
Em coletiva de imprensa concedida na tarde desta sexta-feira (13), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que também não vê alarde para que eventos esportivos sejam adiados no Estado neste momento. Porém, o líder do executivo estadual recomenda que as pessoas evitem grandes aglomerações e afirmou que o momento é preocupante.

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