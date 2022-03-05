Sem Mbappé, PSG sofre derrota para o Nice no fim de jogo pelo Campeonato Francês

O Nice tem se tornado uma pedra no sapato do PSG. Após eliminar os parisienses da Copa da França, a equipe venceu o líder do Campeonato Francês neste sábado por 1 a 0, pela 27ª rodada, em Nice. No primeiro turno, o jogo acabou 0 a 0. O PSG não conseguiu furar a sólida defesa do rival, bem postado em campo. O gol foi marcado por Delort.> Veja a tabela do Campeonato Francês

PRIMEIRO TEMPOA etapa inicial terminou em 0 a 0 com o Nice se destacando pela defesa sólida, que anulou as jogadas de ataque do Paris Saint-Germain. Enquanto o Nice teve ataques pontuais, mas sem sucesso.

NICE NA FRENTE!O Nice resistiu na defesa para poder arrancar um empate em contra-ataque no fim de jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, Stengs recebeu na esquerda e acertou um lindo lançamento para Delort, na direita, pegar ‘de bate e pronto’ e marcar um golaço que deu a vitória para o Nice.

LIDERANÇAApesar da derrota, a situação do PSG na tabela é favorável. O clube é o líder isolado da competição, com 62 pontos, 13 na frente do segundo colocado, o próprio Nice.

SEQUÊNCIAO Paris Saint-Germain vira a chave para a disputa da Champions League. Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Real Madrid pela partida de volta das oitavas de final. Enquanto o Nice só joga no sábado, contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês.