Sem Mbappé e Neymar, Kean e Di María resolvem, PSG vence Rennes e se isola na liderança do Francês

Jogando em casa e defendendo a liderança do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Rennes e venceu por 3 a 0. Di María, duas vezes, e Moise Kean garantiram a vitória dos parisienses. AÍ NÃOLogo aos 10 minutos do primeiro tempo, a defesa do Rennes saiu jogando errado e Di María recuperou. A bola ficou com Kean, que chutou no contrapé do goleiro e abriu o placar.
MUITA QUALIDADEAos 20 minutos, Di María recebeu belo passe de Herrera. O argentino saiu cara a cara com o goleiro e deu um lindo toque para encobrir Gomis. Aos 28 do segundo tempo, o camisa 11 arriscou de fora da área e balançou as redes novamente.
VANTAGEM IMPORTANTECom a vitória, o Paris Saint-Germain se isolou ainda mais na liderança e abriu seis pontos de vantagem do Rennes, atual terceiro colocado. O vice-líder Lille ainda joga na rodada e pode diminuir a distância para os parisienses. Olympique de Marseille e Nice também não jogaram ainda e podem ultrapassar o Rennes.