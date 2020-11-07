Sem Mbappé e Neymar, Kean e Di María resolvem, PSG vence Rennes e se isola na liderança do Francês

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Jogando em casa e defendendo a liderança do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Rennes e venceu por 3 a 0. Di María, duas vezes, e Moise Kean garantiram a vitória dos parisienses. AÍ NÃOLogo aos 10 minutos do primeiro tempo, a defesa do Rennes saiu jogando errado e Di María recuperou. A bola ficou com Kean, que chutou no contrapé do goleiro e abriu o placar.

MUITA QUALIDADE​Aos 20 minutos, Di María recebeu belo passe de Herrera. O argentino saiu cara a cara com o goleiro e deu um lindo toque para encobrir Gomis. Aos 28 do segundo tempo, o camisa 11 arriscou de fora da área e balançou as redes novamente.