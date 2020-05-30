Sem Matheus Cunha, Hertha Berlin vence o Augsburg na Bundesliga

O Hertha Berlin continua invicto na volta do Campeonato Alemão após a pandemia de coronavírus e venceu o terceiro jogo em quatro partidas disputadas. Desta vez a vítima foi o Augsburg, no Estádio Olímpico de Berlim. Dilrosun e Piatek fizeram os gols do jogo. Matheus Cunha, lesionado, não jogou.
UM NO PRIMEIRO TEMPOO Hertha Berlin abriu o placar com o meia Dilrosun. O camisa 16 pegou rebote na área, limpou a marcação com muita categoria, e bateu no alto sem dar nenhuma chance para o goleiro Luthe.
UM NO SEGUNDO TEMPOO time da casa fechou o caixão já nos acréscimos finais, com o polonês Piatek. O atacante, que entrou aos 20 minutos do segundo tempo, recebeu passe de Darida aos 47 minutos e tocou na saída do goleiro para dar números finais à partida.
TORCENDO DE CASAO atacante Matheus Cunha, um dos destaques do Hertha Berlin nesta volta da Bundesliga, não jogou por conta de concussão (lesão na cabeça), sofrida na partida contra o RB Leipzig durante a semana. Apesar de ter ficado em campo os 90 minutos, o jogador foi diagnosticado com a lesão após o jogo e por conta do protocolo da Fifa teve que ficar em repouso antes de voltar às atividades. Nas redes sociais, o brasileiro postou foto assistindo ao jogo com o filho recém-nascido.Matheus Cunha assistindo ao jogo com o filho (Foto: Reprodução)FRANKFURT CONSEGUE GRANDE VITÓRIA FORA DE CASAO Eintracht conseguiu a primeira vitória após o retorno da Bundesliga. O clube de Frankfurt visitou o Wolfsburg, embalado depois de golear o Bayer Leverkusen, e venceu por 2 a 1. André Silva e Kamada fizeram os gols do Eintracht. Mbabu marcou para os donos da casa.André Silva comemora o gol que abriu o placar (Foto: SWEN PFÖRTNER / AFP)