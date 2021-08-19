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Sem máscara, torcedores do Atlético-MG promovem aglomeração no entorno do Mineirão

Antes do duelo contra o River Plate, e que o alvinegro se classificou às semifinais da Libertadores, a torcida não cumpriu nenhum protocolo de segurança  contra a Covid-19...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 23:54
A volta do torcedor do Atlético-MG ao estádio, primeiro clube com público em Minas desde que a pandemia começou em 2020, foi cheia de erros na fiscalização interna, que permitiu aglomerações na entrada do Mineirão antes do duelo contra o River Plate, nesta quarta-feira, 18 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Dentro do Gigante da Pampulha, via-se muitos atleticanos muito próximos, aglomerados, sem usar máscaras, ou respeitando o distanciamento social que os protocolos contra a Covid-19 exigiam. Mas a pior situação foi fora do Mineirão, no entorno do estádio. Os torcedores não respeitaram em momento algum qualquer regra de distanciamento, o que mostrou que ainda há um longo caminho para que haja a totalidade de público nos jogos de futebol. Belo Horizonte liberou 30% da capacidade do Mineirão para receber público, algo em torno de 18 mil pessoas. Todavia, o que se viu antes, na entrada para o campo e durante o jogo, as regras de combate ao coronavírus foram totalmente deixadas de lado. Confira no vídeo acima imagens dos atleticanos aglomerados. Poucas pessoas respeitaram o protocolo de segurança sanitária contra a Covid-19, usando máscaras dentro do estádio-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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