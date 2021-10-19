Sem maiores problemas, Avaí deve manter base da equipe para encarar o Cruzeiro

Crédito: Equipe é a atual quarta colocada na Série B (André Palma/Avaí

Em uma temporada com jogos ocorrendo em intervalos ainda menores de tempo, contar com grande parte do plantel se torna mais um privilégio do que regra. E é justamente nesta situação que se encontra o Avaí.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando no compromisso da próxima sexta-feira (22) onde o Leão da Ressacada irá receber o Cruzeiro, às 21h30 (de Brasília), o técnico Claudinei Oliveira não acumula ausências relacionadas a lesões graves ou mesmo suspensões, pelo contrário.

Na comparação feita com as alternativas que possuia para o último jogo onde perdeu fora de casa para o Confiança, o time Azzurra tem duas voltas, ambas por punição automática em função do terceiro cartão amarelo: os meio-campistas Bruno Silva e Wesley Soares.

No caso de Bruno, a tendência é que ele retome sua titularidade na trinca habitual formada por ele, Lourenço e Jean Cléber com Wesley sendo alternativa para uma mudança de cenário durante o confronto que será disputado na cidade de Florianópolis.