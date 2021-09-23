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Sem Luciano, São Paulo se reapresenta na Barra Funda e inicia treinos para enfrentar o Atlético-MG

Tricolor voltou aos treinamentos após empate contra o América-MG e se prepara para enfrentar o atual líder do Brasileirão. Luciano e Igor Vinícius desfalcaram as atividades...
LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 15:32

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:32

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo se reapresentou para os treinamentos no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira (23), para dar início à preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Durante as atividades, o elenco teve o desfalque do atacante Luciano, que foi cortado da lista de relacionados para o jogo diante do América-MG pouco tempo antes da partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Segundo revelou o treinador Hernán Crespo, a comissão técnica foi informada da ausência de Luciano já no vestiário do Morumbi. O camisa 11 foi afastado devido a uma inflamação ocular.
Com isso, o atleta ficou de fora dos treinos desta quinta-feira, mas pode voltar já na sexta-feira (24), caso seu quadro melhore e volte a ter condições de realizar as atividades.
Além de Luciano, Igor Vinícius, que também se recuperar de problema ocular, foi outro que ficou de fora do treino. O lateral, porém, sofreu uma pancada no olho na partida contra o Atlético-GO, e, portanto, não participou do treino.
Orejuela e William são outros dois desfalques devido a questões físicas.Após o empate por 0 a 0 diante do América-MG, no Morumbi, o Tricolor se encontra na 12ª posição do campeonato, com 26 somados.
A próxima partida promete ser bem difícil. O São Paulo enfrenta, neste sábado (25), o Atlético-MG, atual líder do Brasileirão, pela 22ª rodada da competição. A bola rola no Morumbi a partida das 21h.

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