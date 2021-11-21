Sem Luciano, São Paulo deve contar com dupla argentina no ataque; veja possível escalação do Tricolor

O São Paulo deve ter um desfalque importante para o jogo contra o Athletico-PR. Se recuperando de fratura no osso escafoide esquerdo, Luciano deve ficar de fora da partida, o que promoverá mudanças no s de ataque do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Luciano ficou de fora dos treinos que o São Paulo realizou no sábado (20) e no domingo (21), em decorrência do Tricolor não ter jogo no fim de semana.

Assim, Rogério Ceni já precisa planejar um ataque titular e, com a volta de Calleri, suspenso no último jogo, o São Paulo pode ter uma dupla de ataque argentina como titular.

A formação utilizada no clássico contra o Palmeiras deve ser mantida, tendo como única alteração a dupla de ataque.

Um possível time para enfrentar o Athletico-PR é: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. O time encara o Athletico-PR, adversário importante na briga na parte de baixo da tabela, pois possui o mesmo número de pontos que o Tricolor, ficando à frente na tabela devido ao número de vitórias.