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Sem Luciano, São Paulo deve contar com dupla argentina no ataque; veja possível escalação do Tricolor

Atacante deve ficar de fora da partida contra o Athletico-PR devido a uma fratura em osso do punho. Assim, Calleri e Rigoni devem formar a dupla de ataque do São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 17:59

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 17:59

O São Paulo deve ter um desfalque importante para o jogo contra o Athletico-PR. Se recuperando de fratura no osso escafoide esquerdo, Luciano deve ficar de fora da partida, o que promoverá mudanças no s de ataque do Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Luciano ficou de fora dos treinos que o São Paulo realizou no sábado (20) e no domingo (21), em decorrência do Tricolor não ter jogo no fim de semana.
Assim, Rogério Ceni já precisa planejar um ataque titular e, com a volta de Calleri, suspenso no último jogo, o São Paulo pode ter uma dupla de ataque argentina como titular.
A formação utilizada no clássico contra o Palmeiras deve ser mantida, tendo como única alteração a dupla de ataque.
Um possível time para enfrentar o Athletico-PR é: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri.O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. O time encara o Athletico-PR, adversário importante na briga na parte de baixo da tabela, pois possui o mesmo número de pontos que o Tricolor, ficando à frente na tabela devido ao número de vitórias.
Crédito: RigonieCalleridevemformardupladeataquecontraoAthletico-PR(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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