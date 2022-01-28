Sem Luciano e Luan, São Paulo se reapresenta de olho no Ituano

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (28), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Guarani, por 2 a 1, na estreia no Campeonato Paulista. Apenas os jogadores que entraram no decorrer do jogo e os reservas trabalharam no campo. Os titulares fizeram um treino regenerativo. Já Luciano e Luan seguiram os tratamentos de suas lesões e não devem estar à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Ituano, no próximo domingo (30), às 16h, no Morumbi. O primeiro tem uma contratura na panturrilha esquerda, enquanto o segundo está com dores musculares. Igor Gomes e Talles Costa seguem afastados com Covid-19.
Ceni deve fazer mudanças com relação ao time que iniciou contra o Guarani. A tendência é de que o zagueiro Miranda e o meia Patrick sejam as novidades da equipe. Quem segue fora é Arboleda, que está com a seleção do Equador nas Eliminatórias. O elenco são-paulino tem apenas mais um treinamento, neste sábado, antes de enfrentar o Galo de Itu. Será o primeiro jogo do São Paulo no Morumbi nesta temporada. Os ingressos seguem a venda para sócios e público em geral.