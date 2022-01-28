Sem Luciano e Luan, São Paulo se reapresenta de olho no Ituano

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (28), no CT da Barra Funda, após a derrota para o Guarani, por 2 a 1, na estreia no Campeonato Paulista. Apenas os jogadores que entraram no decorrer do jogo e os reservas trabalharam no campo. Os titulares fizeram um treino regenerativo. Já Luciano e Luan seguiram os tratamentos de suas lesões e não devem estar à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Ituano, no próximo domingo (30), às 16h, no Morumbi. O primeiro tem uma contratura na panturrilha esquerda, enquanto o segundo está com dores musculares. Igor Gomes e Talles Costa seguem afastados com Covid-19.