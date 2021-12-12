Sem Lucas Paquetá, Lyon fica no empate sem gols com o Lille pelo Campeonato Francês

Tudo igual e ruim para os dois. Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Francês, Lille e Lyon se enfrentaram neste domingo no Stade Pierre Mauroy, mas as equipes empataram em 0 a 0. O resultado é ruim para os dois times, que seguem emboladas no meio da tabela. EQUILÍBRIOOs 45 minutos iniciais foram de muito equilíbrio, com ligeira vantagem para os atuais campeões nacionais. Ao todo foram cinco finalizações do Lille contra quatro do Lyon, mas ninguém conseguiu levar muito perigo ao gol da equipe adversária.

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VAR EM AÇÃOO segundo tempo foi mais uma vez equilibrado, com boas chances para os dois lados. Na reta final, o turco Burak Yilmaz, do Lille, chegou a sofrer pênalti do goleiro Anthony Lopes, mas o VAR pegou impedimento do camisa 17 na origem do lance e cancelou a marcação.

BRASILEIROSO Lyon não pôde contar com o brasileiro Lucas Paquetá na partida, que estava suspenso. Sem o ex-Flamengo, os Gones tiveram outros compatriotas do camisa 10, que fizeram partida discreta. Bruno Guimarães e Thiago Mendes foram titulares no meio-campo, enquanto Henrique começou na ala-esquerda. O ex-Vasco, no entanto, se lesionou e foi substituído por Emerson Palmieri.

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SEQUÊNCIA​Lille e Lyon viram a chave agora e focam na Copa da França, que será disputada nos próximos dias. Os atuais campeões da Ligue 1 recebem o Auxerre, no sábado, enquanto os Gones encaram o Paris FC, na sexta-feira.