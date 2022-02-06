Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sem Luan, São Paulo tem 'disputa' pela posição de volante no time titular

Rogério Ceni intercalou Gabriel e Rodrigo Nestor nos três primeiros jogos da temporada, sendo que o jovem revelado na base foi titular em duas partidas...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 13:30
O São Paulo vem vivendo uma 'disputa' pela titularidade na posição de primeiro volante da equipe neste começo de temporada. Sem Luan, lesionado, Gabriel e Rodrigo Nestor foram escalados na posição nos três primeiros jogos do Campeonato Paulista. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2022!
O uruguaio foi escolhido para o primeiro jogo da temporada, diante do Guarani, em que o São Paulo foi derrotado por 2 a 1. Na ocasião, Gabriel foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo. Rodrigo Nestor entrou no seu lugar em Campinas, já mostrando a tendência de 'disputa' da dupla. Nestor, inclusive, cometeu a falta do segundo gol do Bugre.
Já no empate sem gols contra o Ituano, Rogério Ceni escalou Nestor entre os titulares. O camisa 25 foi substituído aos 33 do segundo tempo, mas quem entrou em seu lugar foi Pablo, volante e capitão do São Paulo na Copinha. Gabriel não saiu do banco de reservas. Por fim, na derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, Rodrigo Nestor foi mantido como titular. Porém, diferentemente dos dois primeiros jogos, ele disputou os 90 minutos. Na ocasião, Gabriel entrou aos 36 do segundo tempo, no lugar de Igor Gomes, que havia sido colocado no intervalo.
Números dos volantes em 2022Rodrigo Nestor - três jogos e 197 minutosGabriel - dois jogos e 70 minutos
Crédito: GabrieldisputaposiçãocomRodrigoNestor(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados