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Sem Liziero, Nestor pode ganhar sequência como titular do São Paulo

Volante titular foi convocado para a Seleção Olímpica e será desfalque nas próximas três partidas do Tricolor. Chance para Nestor, que renovou seu contrato e tem moral na equipe...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá o desfalque do volante Liziero nas próximas três partidas do clube na temporada. O volante defenderá o time olímpico do Brasil em dois amistosos em Belgrado, na Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho, no último períodopreparatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense
Sendo assim, desfalcando o Tricolor contra o Atlético-GO (05/06), pelo Brasileiro, e em dois duelos com o 4 de Julho (01 e 08/06), pela Copa do Brasil. Chance para Rodrigo Nestor, outro cria da base são-paulina de se firmar como titular da equipe de Crespo.
Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Nesta temporada, Nestor participou de 16 partidas, sendo sem dúvidas, o ano em que mais está sendo utilizado. Foram 12 jogos no Campeonato Paulista e mais quatro na disputa da fase de grupos da Libertadores. Além disso, o jogador marcou um gol diante do São Caetano, na goleada por 5 a 1.
Nestor começou a temporada como titular de Hernán Crespo, começando seis dos sete primeiros jogos da equipe na temporada. No entanto, as boas atuações de Liziero colocaram o jovem de 20 anos no banco, mas sempre como uma das opções da comissão técnica.
Vale ressaltar que Rodrigo Nestor renovou com o clube do Morumbi até 31 de dezembro de 2024 depois de uma intensa negociação. O técnico Crespo foi um dos diferencias para o acerto do novo contrato do jogador. Resta saber se Nestor conseguirá aproveitar essa chance se ela vir.

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