Sem Liziero, Nestor pode ganhar sequência como titular do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá o desfalque do volante Liziero nas próximas três partidas do clube na temporada. O volante defenderá o time olímpico do Brasil em dois amistosos em Belgrado, na Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho, no último períodopreparatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. ATUAÇÕES: Volpi vive noite mágica e salva o São Paulo contra o Fluminense

Sendo assim, desfalcando o Tricolor contra o Atlético-GO (05/06), pelo Brasileiro, e em dois duelos com o 4 de Julho (01 e 08/06), pela Copa do Brasil. Chance para Rodrigo Nestor, outro cria da base são-paulina de se firmar como titular da equipe de Crespo.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Nesta temporada, Nestor participou de 16 partidas, sendo sem dúvidas, o ano em que mais está sendo utilizado. Foram 12 jogos no Campeonato Paulista e mais quatro na disputa da fase de grupos da Libertadores. Além disso, o jogador marcou um gol diante do São Caetano, na goleada por 5 a 1.

Nestor começou a temporada como titular de Hernán Crespo, começando seis dos sete primeiros jogos da equipe na temporada. No entanto, as boas atuações de Liziero colocaram o jovem de 20 anos no banco, mas sempre como uma das opções da comissão técnica.