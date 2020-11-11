Sem Lewandowski, Polônia vence a Ucrânia em jogo equilibrado

Sem seu principal jogador, poupado para a disputa da Liga das Nações no fim de semana, a Polônia recebeu a Ucrânia em amistoso e venceu por 2 a 0 no Estádio da Silésia. Se os donos da casa não tinha Lewandowski, Piatek fez o papel de centroavante e deixou sua marca. Moder completou o placar.A Ucrânia teve a chance de abrir o placar com Yarmolenko, aos 12 minutos de jogo. O camisa 7 foi derrubado por Bochniewicz dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o capitão deslocou o goleiro, mas acertou a trave. No fim da primeira etapa, a zaga ucraniana falhou e Piatek bateu de fora da área para fazer 1 a 0.
Na etapa final, o jogo continuou equilibrado e as duas equipes tiveram chance de marcar. No entanto, somente os poloneses que balançaram as redes. Aos 18 minutos, após falta cobrada da intermediária, a bola sobrou para Placheta, que mandou para o meio da área e Moder aproveitou para dar números finais.
No fim de semana, as duas equipes entram em campo pela Liga das Nações. A Polônia enfrenta a Itália, no domingo, fora de casa. Já a Ucrânia, encara a Alemanha, também fora de casa, no sábado. As duas partidas acontecem às 16h45 (de Brasília).