Sem Lewandowski, Polônia vence a Ucrânia em jogo equilibrado

Sem seu principal jogador, poupado para a disputa da Liga das Nações no fim de semana, a Polônia recebeu a Ucrânia em amistoso e venceu por 2 a 0 no Estádio da Silésia. Se os donos da casa não tinha Lewandowski, Piatek fez o papel de centroavante e deixou sua marca. Moder completou o placar.A Ucrânia teve a chance de abrir o placar com Yarmolenko, aos 12 minutos de jogo. O camisa 7 foi derrubado por Bochniewicz dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o capitão deslocou o goleiro, mas acertou a trave. No fim da primeira etapa, a zaga ucraniana falhou e Piatek bateu de fora da área para fazer 1 a 0.