Sem Lewandowski, Hansi Flick diz que confia em Choupo-Moting: 'Jogador importante para nós'

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Sem poder contar com seu principal jogador diante do PSG, nesta quarta-feira, pela Champions League, o técnico Hansi Flick, do Bayern de Munique, preferiu não lamentar a ausência de Lewandowski. Com uma lesão no joelho, o polonês será substituído por Choupo-Moting, que foi elogiado pelo comandante bávaro.

+ Veja a tabela da Champions League- Choupo é um jogador importante para nós. Mostrou a sua qualidade em Leipzig (jogo do último fim de semana). Também é importante na equipe porque é um bom rapaz. Estamos felizes por o termos entre nós - disse Hansi Flick.

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O treinador do Bayern de Munique também recordou a final contra o time francês na última temporada e disse que este é "um novo jogo".