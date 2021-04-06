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Sem Lewandowski, Hansi Flick diz que confia em Choupo-Moting: 'Jogador importante para nós'

Treinador do Bayern de Munique elogia atuação do camaronês no último fim de semana, e diz que partida contra o PSG não é revanche da última final: 'Um novo jogo'...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 14:39
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Sem poder contar com seu principal jogador diante do PSG, nesta quarta-feira, pela Champions League, o técnico Hansi Flick, do Bayern de Munique, preferiu não lamentar a ausência de Lewandowski. Com uma lesão no joelho, o polonês será substituído por Choupo-Moting, que foi elogiado pelo comandante bávaro.
+ Veja a tabela da Champions League- Choupo é um jogador importante para nós. Mostrou a sua qualidade em Leipzig (jogo do último fim de semana). Também é importante na equipe porque é um bom rapaz. Estamos felizes por o termos entre nós - disse Hansi Flick.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
O treinador do Bayern de Munique também recordou a final contra o time francês na última temporada e disse que este é "um novo jogo".
- É um novo jogo e o PSG tem uma nova equipe, com um novo treinador. Mas, no geral, não mudou muito desde a final do ano passado. Precisamos de estar bem organizados na posse de bola. Com a posse de bola, temos que estar em boas posições para que possamos colocar rapidamente o nosso adversário novamente sob pressão - disse.

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