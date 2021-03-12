Sem Léo e Arboleda, São Paulo terá zaga alternativa no próximo jogo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após um excelente começo de campeonato, a defesa do São Paulo terá que passar por reformulações para a partida contra o Novorizontino, no próximo sábado (13). O treinador Hernán Crespo não contará com dois de seus três zagueiros titulares, Léo e Arboleda, e precisará escalar um trio alternativo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Léo está afastado das atividades do time, em isolamento por um período de 10 dias, devido à sua recente contaminação pela Covid-19. Lateral-esquerdo de origem, Léo já havia sido utilizado como zagueiro por Fernando Diniz e, agora, é zagueiro novamente no esquema de Hernán Crespo.

Quanto ao zagueiro Arboleda, ele recebeu uma folga nesta semana e, inclusive, viajou até seu país natal, o Equador, para resolver problemas familiares. Assim, o atleta também não estará à disposição do treinador para o próximo jogo.Dessa forma, Hernán Crespo deverá encontrar, no elenco, maneiras de driblar a indisponibilidade de Léo e Arboleda. Caso decida manter o esquema de três zagueiros, existem duas possibilidades principais.

Luan como zagueiro, Diego Costa e Bruno Alves

Uma maneira de substituir Léo e Arboleda é escalar, ao lado de um dos zagueiros reservas (provavelmente Diego Costa), o volante Luan Santos. Luan já chegou a jogar como zagueiro em algumas oportunidades, especialmente em momentos que o time precisou ser mais ofensivo.

Sendo um bom volante para a contenção, mas que joga bem com a bola nos pés, o equilíbrio entre a qualidade defensiva e do passe pode ser o diferencial para substituir Léo, que está na zaga justamente pelo 'extra' ofensivo que ele traz, sendo um zagueiro que auxilia na construção e, por vezes, sobre ao ataque.

Os pontos negativos desta opção são, principalmente, a estatura da zaga e a formação do meio de campo. A estatura é simples, Luan tem 1,75m, o que pode prejudicar a defesa no jogo aéreo.

Quanto ao meio de campo, sem Luan, o time precisaria recuar Daniel Alves ou então apostar no jovem Rodrigo Nestor para fazer a contenção, o que pode ser realmente feito, já que Crespo o utilizou contra o Santos. Porém, ainda é um jogador que está se firmando e Luan é uma opção melhor para o meio. Liziero, de volta à equipe, também pode ser uma alternativa para a função de volante.

Diego Costa, Rodrigo e Bruno Alves

Outra opção é a escalação de dois zagueiros de origem, Diego Costa e Rodrigo, ao lado de Bruno Alves. Essa opção traz maior solidez no trio de zaga, que contaria com três zagueiros de fato. Porém, o time perderia em qualidade de passes na saída de bola e na qualidade do apoio ofensivo.

O motivo dessa defasagem com a bola nos pés é que nem Diego e nem Rodrigo possuem um passe de tamanha qualidade quanto Léo, tampouco possuem a mesma velocidade para auxiliar em corridas ao ataque e na pressão em cima do adversário quando necessário.

Dois zagueiros

Outra alternativa é modificar por completo a formação, abdicando de um esquema de três zagueiros e optando por uma linha de 4 jogadores. O que pode ser feito, neste caso, é um 4-3-3, que funcionaria, na fase ofensiva como um 3-4-3, esquema que pode ter Luan como um coringa.

A grande lógica desse esquema é manter, ao menos na fase ofensiva, aquilo pretendido por Crespo. Isso porque, caso um dos jogadores do meio seja o Luan, em fase ofensiva, ele pode recuar e proteger a dupla de zaga, sendo um terceiro homem na defesa e liberando Reinaldo e Igor Vinícius para irem ao ataque, o que tem dado muito certo para o Tricolor.

Uma formação com dois zagueiros dá a liberdade de jogar com o trio de meio campistas titular (Daniel Alves, Luan e Gabriel Sara) e escalar três atacantes, podendo dar uma chance a Rojas como titular.

Assim, ainda que diferentes alternativas estejam na mesa, Crespo ainda terá o treino desta sexta-feira (12) para decidir o time que irá a campo e decidir se mexerá ou não na formação e se utilizará ou não Luan como zagueiro.