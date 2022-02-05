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futebol

Sem jogo no fim de semana, São Paulo faz treino em campo reduzido

Elenco do Tricolor se reapresentou após a derrota para o Red Bull Bragantino e agora pensa no Santo André. Duelo acontece na próxima quarta-feira (09), às 21h30, no Morumbi...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2022 às 14:33
Sem partidas neste fim de semana, já que o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido a ida do Alviverde para o Mundial de Clubes, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (05), no CT da Barra Funda. O treino contou com as presenças dos meias Igor Gomes e Talles Costa, que realizaram trabalhos físicos na última sexta-feira (04), quando o restante dos jogadores estava de folga.
A atividade deste sábado começou com uma ativação física no gramado, com os jogadores fazendo trabalhos com e sem bola. Em seguida, foi feita uma atividade técnica em campo reduzido com simulação de situações de jogo.Luciano e Luan seguem em recuperação no REFFIS e sem prazo de retorno para a volta aos gramados. Ambos ainda não atuaram nesta temporada. O São Paulo volta a jogar na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Santo André, no Morumbi, pela quinta rodada do Paulistão.
Crédito: SãoPaulorealizoutreinamentonestesábado(Foto:AnuarSayed/Saopaulofc.net

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