Sem jogo no fim de semana, São Paulo faz treino em campo reduzido

Sem partidas neste fim de semana, já que o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido a ida do Alviverde para o Mundial de Clubes, o elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste sábado (05), no CT da Barra Funda. O treino contou com as presenças dos meias Igor Gomes e Talles Costa, que realizaram trabalhos físicos na última sexta-feira (04), quando o restante dos jogadores estava de folga.

A atividade deste sábado começou com uma ativação física no gramado, com os jogadores fazendo trabalhos com e sem bola. Em seguida, foi feita uma atividade técnica em campo reduzido com simulação de situações de jogo.Luciano e Luan seguem em recuperação no REFFIS e sem prazo de retorno para a volta aos gramados. Ambos ainda não atuaram nesta temporada. O São Paulo volta a jogar na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Santo André, no Morumbi, pela quinta rodada do Paulistão.